Altın yükselişe geçti: Gramı ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı güne yüksek seyirle başlamasının ardından saat 09.00 itibarıyla 4 bin 453 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 306 liradan, Cumhuriyet altını ise 20 bin 091 liradan satışa sunuluyor.
Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altının gram fiyatında hareketliliğe neden oluyor.
Altının gram fiyatı, geçen haftaki yatay hareketliliğin ardından bu haftayı yükselişle sürdürüyor.
Altının ons fiyatı da Fed'in bağımsızlığına yönelik endişelerle yüzde 0,3 değer kazancıyla 3 bin 377 dolardan işlem görüyor.