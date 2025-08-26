Altın yükselişe geçti: Gramı ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı güne yüksek seyirle başlamasının ardından saat 09.00 itibarıyla 4 bin 453 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 306 liradan, Cumhuriyet altını ise 20 bin 091 liradan satışa sunuluyor.

Güncel 26.08.2025 08:55 Giriş: 26.08.2025 08:55

Güncelleme: 26.08.2025 09:09 Kaynak: Haber Merkezi

Fotoğraf: AA