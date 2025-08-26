Altın yükselişe geçti: Gramı ne kadar oldu?

Giriş / Abone Ol
Altının gram fiyatı güne yüksek seyirle başlamasının ardından saat 09.00 itibarıyla 4 bin 453 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 306 liradan, Cumhuriyet altını ise 20 bin 091 liradan satışa sunuluyor.

  • 26.08.2025 08:55
  • Giriş: 26.08.2025 08:55
  • Güncelleme: 26.08.2025 09:09
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altının gram fiyatında hareketliliğe neden oluyor.

Altının gram fiyatı, geçen haftaki yatay hareketliliğin ardından bu haftayı yükselişle sürdürüyor.

Gram altın, piyasa açılışında güne 4 bin 439 lirayla başlamasının ardından saat 09.00 itibarıyla 4 bin 453 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 306 liradan, Cumhuriyet altını ise 20 bin 091 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı da Fed'in bağımsızlığına yönelik endişelerle yüzde 0,3 değer kazancıyla 3 bin 377 dolardan işlem görüyor.

