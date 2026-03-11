ALTIN ZİGZAG ÇİZİYOR! 11 Mart 2026 Çarşamba Gram Altın ve Bilezik Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında dalgalı seyir dikkat çekiyor. 11 Mart 2026 Çarşamba günü yatırımcıların en çok takip ettiği gram altın fiyatı, 22 ayar bilezik fiyatı ve ons altın değerleri küresel gelişmelerin etkisiyle yön arıyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın İran-ABD savaşının yakında sona erebileceğine dair açıklaması piyasalar tarafından fiyatlanırken, İran yönetiminin Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği yönündeki haberler jeopolitik riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Bu çelişkili gelişmeler altın piyasasında sert bir yükseliş yerine zigzag hareketi oluşturdu. Güvenli liman olarak görülen altın, küresel gerilimlerin etkisiyle sınırlı yükseliş sergilerken yatırımcılar güncel fiyatları yakından izlemeye devam ediyor.

11 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

11 Mart 2026 Çarşamba sabah saatleri itibarıyla piyasada öne çıkan güncel altın fiyatları şu şekilde:

Altın Türü Fiyat Değişim Saat Gram Altın (TL/Gr) 7.365,46 - 7.366,37 %0,15 08:56 22 Ayar Bilezik 6.706,56 - 6.785,89 %0,11 08:55 Ons Altın 5.203,53 - 5.204,13 %0,24 09:11 Altın ($/kg) 166.294,00 - 166.315,00 %0,14 08:56 Altın (Euro/kg) 193.798,00 - 193.822,00 %0,14 08:56 18 Ayar Altın 5.376,79 - 5.377,45 %0,15 08:56 14 Ayar Altın 4.047,89 - 5.331,65 %0,02 08:56

ALTIN FİYATLARI NEDEN DALGALANIYOR?

Son günlerde altın piyasasının yönünü belirleyen en önemli faktörler jeopolitik gelişmeler ve küresel risk algısı oldu.

Trump’ın Açıklaması Piyasayı Etkiledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yaşanan savaşın yakında sona erebileceğini açıklaması, küresel piyasalarda risk iştahını artıran bir gelişme olarak değerlendirildi. Bu durum güvenli liman varlıkları arasında yer alan altın fiyatlarında sert bir yükselişi sınırladı.

Hürmüz Boğazı Haberi Endişeleri Artırdı

Ancak İran yönetiminin Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği yönündeki haberler, gerilimin kısa sürede bitmeyebileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Bu gelişme altına olan talebi yeniden destekledi ve fiyatlarda sınırlı bir yükseliş görüldü.

GRAM ALTIN VE BİLEZİK FİYATLARINDA SON DURUM

Türkiye’de yatırımcıların en çok takip ettiği kalemlerden biri gram altın fiyatı olurken, özellikle düğün sezonuna yaklaşırken 22 ayar bilezik fiyatı da yoğun şekilde araştırılıyor.

Gram altın: 7.366 TL seviyesine yakın işlem görüyor.

22 ayar bilezik: 6.700 TL bandının üzerinde seyrediyor.

Ons altın: 5.200 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bu veriler, altın piyasasında yukarı yönlü ancak sınırlı bir hareket olduğunu gösteriyor.

ALTIN PİYASASINDA YATIRIMCILAR NE BEKLİYOR?

Küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında kısa vadede dalgalı hareketlerin devam edebileceği konuşuluyor. Özellikle jeopolitik risklere ilişkin yeni açıklamalar, altının yönünü belirleyen en önemli faktör olmaya devam ediyor.

Gram altın bugün kaç TL?

11 Mart 2026 itibarıyla gram altın fiyatı yaklaşık 7.365 TL – 7.366 TL bandında işlem görüyor.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik fiyatı 11 Mart 2026 sabah saatlerinde 6.706 TL ile 6.785 TL aralığında bulunuyor.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın fiyatı yaklaşık 5.203 – 5.204 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Altın fiyatlarındaki hareketlerin temel nedeni küresel jeopolitik gelişmeler, özellikle İran-ABD gerilimi ve Hürmüz Boğazı ile ilgili haberlerdir.

Altın neden zigzag çiziyor?

Piyasalarda bir yandan savaşın sona erebileceğine yönelik açıklamalar yapılırken diğer yandan gerilimi artıran gelişmeler yaşanması, altın fiyatlarının yukarı ve aşağı yönlü hareketler yapmasına neden oluyor.

11 Mart 2026 Çarşamba günü altın piyasasında dikkat çeken tablo dalgalı fakat kontrollü bir yükseliş oldu. ABD-İran gerilimine ilişkin farklı sinyaller yatırımcıların temkinli davranmasına neden olurken, gram altın, ons altın ve bilezik fiyatları sınırlı yükselişle işlem görmeye devam ediyor. Küresel gelişmeler ve jeopolitik riskler altının yönünü belirleyen ana faktör olmayı sürdürüyor.