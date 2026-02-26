ALTINA BİR DOPİNG DAHA! 26 Şubat 2026 Perşembe gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)

Altın fiyatları 26 Şubat 2026 Perşembe günü yatırımcıların yakın takibinde. ABD’li çip üreticisi Nvidia'nın beklenenden güçlü gelen bilançosu sonrası dolar endeksi zayıfladı. Zayıflayan dolar endeksi ise güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarına destek verdi. Peki gram altın ne kadar oldu? 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL? İşte 26 Şubat 2026 güncel altın fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI 26 ŞUBAT 2026

Güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte gram altın fiyatı yükseliş eğilimini sürdürüyor. 26 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla:

Ürün Alış (TL) Satış (TL) ALTIN (TL/GR) 7.332,78 7.333,65 Has Altın 7.296,11 7.296,98

Gram altın ne kadar sorusu gündemde en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alırken, fiyatların dolar endeksindeki zayıflamayla destek bulduğu görülüyor.

22 AYAR BİLEZİK VE DİĞER AYAR ALTIN FİYATLARI

Bilezik ve farklı ayar altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. 22 ayar bilezik fiyatı ve diğer ayar türleri şu şekilde:

Ürün Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Bilezik 6.726,86 6.806,34 18 Ayar Altın (TL/Gr) 5.352,93 5.353,57 14 Ayar Altın (TL/Gr) 4.059,91 5.345,05

22 ayar bilezik fiyatı özellikle düğün sezonu ve yatırım amaçlı alımlarda öne çıkarken, 18 ayar ve 14 ayar altın fiyatları da alternatif yatırım araçları arasında yer alıyor.

ONS ALTIN VE KÜRESEL FİYATLAR

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı da yükseliş eğilimini sürdürüyor. 26 Şubat 2026 itibarıyla:

Altın (ONS): 5.194,41 – 5.195,03

Altın ($/kg): 166.261,00 – 166.281,00

Altın (Euro/kg): 196.914,00 – 196.938,00

Külçe Altın ($): 168.300,00 – 168.500,00

Ons altın kaç dolar sorusu, dolar endeksi hareketleriyle birlikte yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalı Çarşı altın fiyatları da 26 Şubat 2026 tarihinde dikkat çekiyor. Özellikle ziynet ve Ata altın fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor.

Ürün Alış (TL) Satış (TL) Kapalicarsi Ziynet 2.5 118.456,14 120.403,36 Kapalı Çarşı Beşli Altın 239.873,69 244.662,00 Gremse Altın 118.456,14 121.218,90 Ata Altın 48.863,16 50.118,64 Tam Altın 47.382,46 48.339,28 Hamit Altın 48.201,47 48.689,95

Ata altın fiyatı ve Tam altın ne kadar soruları, özellikle uzun vadeli yatırım yapanlar tarafından sıkça araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD’li çip üreticisi Nvidia'nın güçlü bilançosu sonrası dolar endeksi zayıfladı. Dolar endeksindeki zayıflama ise yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı. Artan güvenli liman talebi, 26 Şubat 2026 gram altın ve ons altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Gram altın ne kadar 26 Şubat 2026?

Gram altın 7.332,78 TL alış ve 7.333,65 TL satış seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?

22 ayar bilezik 6.726,86 TL alış ve 6.806,34 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın 5.194,41 – 5.195,03 seviyesinde bulunuyor.

26 Şubat 2026 Perşembe günü altın fiyatları, dolar endeksindeki zayıflama ve artan güvenli liman talebiyle yükseliş eğilimini sürdürüyor. Gram altın, 22 ayar bilezik fiyatı, ons altın ve Kapalı Çarşı altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Altına bir dopingi daha getiren küresel gelişmeler, fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklemeye devam ediyor.