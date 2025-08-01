Altına onay, suya tarıma ihanet

Çanakkale madencilik faaliyetleriyle delik deşik edildi. Kazdağları’nın eteklerinden Atikhisar Barajı’na uzanan coğrafya, ruhsat sahalarıyla kuşatıldı. Altın arayıcılarının son durağı, kentin tek içme suyu kaynağını besleyen Serçiler-Terziler havzası oldu. Yeni adıyla Türk Altın İşletmeleri olan Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından daha önce iki kez mahkeme kararlarıyla iptal edilen altın-gümüş ocağı projesinin önü açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun (İDK) hazırladığı rapora onay verdi ve projeyi on günlüğüne halkın görüşüne açtığını duyurdu. Böylece Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’nı koruyan yargı kararları göz ardı edildi, altın-gümüş ocağının yolu fiilen açıldı. Bakanlık duyurusunda şu ifadelere yer verildi: “çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu, İDK tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi 1. fıkrası kapsamında Bakanlıkta ve Çevre İl Müdürlüğü'nde on takvim günü süreyle görüşe açılmıştır.”

Öte yandan daha önce proje için verilen iki ayrı ÇED kararının iptal edilmesinin ardından Koza, projeyi bir kez daha “yeni yerleşim planı” başlığıyla sundu. Bakanlık önceki yargı kararlarını dikkate almayarak dosyayı yeniden onayladı.

2005’TEN BERİ FAALİYETTE

Koza Altın İşletmeleri, 2005 yılında Amerikan Newmont’tan Ovacık Altın Madeni’ni 44,5 milyon dolara satın alarak faaliyetlerine başlamıştı. Ardından Newmont’tan Gümüşhane’deki Mastra Altın Madeni ve diğer altın ruhsatlarını da satın almıştı. Şirket, FETÖ “çatı davası”nın firari sanığı Akın İpek’e aitti. İpek’in FETÖ’den hüküm giymesi üzerine şirkete kayyum atanmıştı. Koza Altın İşletmeleri'nin yer aldığı Koza Holding’e bağlı 12 şirket, Hazine’den Türkiye Varlık Fonu'na devredilmişti. Geçtiğimiz aylarda ise Cumhurbaşkanı kararı ile, şirketin adı "Türk Altın İşletmeleri AŞ" olarak değiştirilmişti.

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ATİKHİSAR BARAJI’NA ÇOK YAKIN

Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi; Çanakkale il merkezine 17 kilometre, Terziler köyüne 1,3 kilometre, Serçiler köyüne ise 2,6 kilometre mesafede bulunuyor. Ruhsat alanı toplamda bin 334 futbol sahası büyüklüğünde. Proje alanının 52 hektarı orman, 22 hektarı ise tarım arazisi üzerinde yer alıyor. Projede 3 milyon 221 bin 711 ton cevher çıkarılması planlanıyor. Alan, Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’na 1,4 kilometre uzaklıkta. Barajın orta ve uzun mesafeli koruma kuşaklarının içerisinde kalan alan, ayrıca Sarıçay ve Değirmen Deresi gibi barajı besleyen akarsuları da ruhsat sahası içinde barındırıyor.