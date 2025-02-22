Altınbaş Üniversitesi, 42 akademisyeni işten çıkardı

Berfin BAYSAN

Altınbaş Üniversitesi, “kârdan zarar ediyoruz” gerekçesiyle 42 akademisyeni işten çıkardı. 11 yıldır akademisyen olarak görev yapan Prof. Dr. Alper Kaliber, eşi Öğretim Görevlisi Esra Kaliber ile kendilerine hiçbir bildirim yapılmadan işten çıkarıldıklarını açıkladı.

İşten çıkarılma kararına karşı hukuki yollara başvuracaklarını belirten Prof. Dr. Kaliber, “Ben ve eşim Esra Kaliber, yaklaşık 11 yıl boyunca çalıştığımız, sayısız öğrenci yetiştirerek birçok yayına ve araştırmaya imza attığımız Altınbaş Üniversitesi’nden apar topar çıkarıldık. Hem de sabbatical iznimden döndükten 3 gün sonra ve dönem başlamışken... Üstelik 2 ay önce bu bize bildirilseydi Brezilya’daki kontratımı 4 yıla kadar uzatabilecektim. Bu şansımı elimden aldılar. Brezilya’daki üniversite benim orada kalmamı istedi fakat ben Altınbaş Üniversitesi’ne döneceğim için reddettim. Daha erken işten çıkaracaklarını ifade etselerdi bu kadar mağdur olmazdım” dedi.

Hem öğrencilerin hem de işten çıkarılan akademisyenlerin mağdur olacağını ifade eden Prof. Dr. Kaliber, “Altınbaş Üniversitesi’nin aldığı 12 Uluslararası proje var. Bu projelerden 4’ünü yaptım. Üniversitenin araştırma yükünü çoğunlukla ben sağlıyorum. Üniversite pek çok ödül verdi başarılarımdan dolayı. Bu kadar çok ödül verdikleri birini bu şekilde işten çıkarmaları hiç doğru değil” şeklinde konuştu.

Eylül 2024’te 40 akademisyeni aynı gerekçeyle işten çıkarıldığını belirten Prof. Dr. Kaliber, “Tüm süreci yönetme biçimleri baştan sona çirkin ve her türlü hayadan uzak şekilde oldu. Bu nedenle davamızı açıyoruz ve Türkiye’de kaldığı kadarıyla hukuk önünde onlarla en güçlü şekilde hesaplaşacağız” diye konuştu.