Altında ABD etkisi: Yükselişe geçti
Altının spot fiyatı cuma günü yüzde 1,9 artışla ons başına 5.097,48 dolara yükseldi. Verilerle birlikte ons altın haftalık bazda yüzde 1,28 artış kaydetti. Değerli metaldeki yükselişte ABD'deki enflasyon verileri ve yeni küresel vergiler etkili oldu.
Altın fiyatları, ABD büyüme verilerinin beklentilerin altında kalması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni küresel tarifeler açıklamasının ardından haftanın son işlem gününde yükseldi. Altında haftalık kazanç yüzde 1,3'e yaklaştı.
Analistler, bu gelişmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, orta vadeli belirsizliğin altın talebini desteklemeye devam ettiğini kaydediyor.
ABD ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 1,4 ile beklentilerin altında büyüdü. Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralmış, ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 büyümüştü.