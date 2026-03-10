ALTINDA AKIL ALMAZ HAREKETLER! 10 Mart 2026 Salı Gram Altın ve Bilezik Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında dikkat çeken hareketlilik sürüyor. 10 Mart 2026 Salı günü itibarıyla gram altın fiyatı ve bilezik fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, özellikle ABD ve Orta Doğu kaynaklı haber akışı, altın fiyatlarında hızlı değişimlere neden oluyor. Son gelişmeler sonrası gram altın yeniden yükseliş eğilimine girerken yatırımcılar “altın fiyatları neden yükseliyor?” ve “gram altın ne kadar oldu?” sorularına yanıt arıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 11. gününe giren İran-İsrail ve ABD arasındaki savaşın sona erebileceğine yönelik açıklamaları küresel piyasalarda dikkatle karşılandı. Bu açıklama sonrası ABD’de enflasyonun artacağına yönelik endişelerin yumuşaması ve dolar endeksindeki gerileme, altın fiyatlarını destekleyen en önemli gelişmeler arasında yer aldı.

10 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

10 Mart 2026 Salı sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde:

Altın Türü Fiyat Değişim Saat Gram Altın (TL/Gr) 7.332,61 TL %0,78 08:50 22 Ayar Bilezik 6.830,95 TL %0,58 08:50 Altın (ONS) 5.175,95 %0,72 09:05 Altın ($/kg) 165.541,00 %0,70 08:50 Altın (Euro/kg) 192.708,00 %0,70 08:50 18 Ayar Altın TL/Gr 5.352,81 TL %0,78 08:50 14 Ayar Altın TL/Gr 5.359,59 TL %0,68 08:50

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki yükselişte birden fazla faktör etkili oluyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve siyasi açıklamalar piyasaların yönünü belirlerken yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneliyor.

Küresel Gelişmelerin Etkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran-İsrail ve ABD arasındaki savaşın sona erebileceğine dair yaptığı açıklama, küresel piyasalarda enflasyon beklentilerini yumuşattı. Bu durum yatırımcıların risk algısını etkilerken altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi.

Dolar Endeksindeki Gerileme

Dolar endeksinde yaşanan düşüş de altın fiyatlarını destekleyen önemli bir unsur oldu. Doların değer kaybetmesi, ons altın fiyatlarının yükselmesine zemin hazırlarken gram altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareketi güçlendirdi.

GRAM ALTIN VE BİLEZİK FİYATLARINDA SON DURUM

Türkiye’de yatırımcıların en çok takip ettiği göstergeler arasında gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yer alıyor. 10 Mart 2026 itibarıyla gram altın 7.332 TL seviyesine yaklaşırken, 22 ayar bilezik fiyatları ise 6.830 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Özellikle kuyumculuk sektöründe sık tercih edilen 22 ayar bilezik, hem yatırım hem de tasarruf amacıyla yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

ALTIN PİYASASINDA YATIRIMCILARIN TAKİP ETTİĞİ GÖSTERGELER

Gram altın fiyatı

Ons altın fiyatı

22 ayar bilezik fiyatları

Dolar endeksi

Küresel siyasi gelişmeler

Bu göstergelerde yaşanan değişimler, altın piyasasının yönünü belirleyen en önemli faktörler arasında bulunuyor.

Gram altın bugün ne kadar?

10 Mart 2026 Salı sabahı itibarıyla gram altın yaklaşık 7.332 TL seviyelerinde işlem görüyor.

22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?

22 ayar bilezik fiyatı 6.830 TL seviyelerinde bulunuyor.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın fiyatı 5.175 seviyelerinde işlem görüyor.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran-İsrail ve ABD arasındaki savaşın sona erebileceğine yönelik açıklamaları sonrası enflasyon endişelerinin azalması ve dolar endeksindeki gerileme altın fiyatlarını destekledi.

10 Mart 2026 Salı günü itibarıyla altın piyasasında dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. Küresel siyasi gelişmeler, dolar endeksindeki hareketler ve enflasyon beklentileri altın fiyatlarının yönünü belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Gram altın ve bilezik fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, piyasadaki gelişmeler altın yatırımının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.