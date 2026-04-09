ALTINDA ATEŞKES BELİRSİZLİĞİ! 9 Nisan 2026 Perşembe Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Önceki gece ABD Başkanı Trump'ın savaşı 2 hafta ertelediğini açıklaması ile altın fiyatları yükselişe geçti. Ancak daha sonra İsrail'in saldırılara devam etmesi ve iki tarafın karşılıklı suçlamaları, ateşkes üzerinde yeni bir belirsizlik yarattı. Bu belirsizlik, piyasalarda güvenli liman arayışını canlı tutarken fiyatlamalarda dalgalı bir görünümü de beraberinde getirdi.

9 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Fiyat Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 6.768,96 %0,18 09:07 22 Ayar Bilezik 6.265,82 %-0,05 09:07 Altın (ONS) 4.719,79 %-0,01 09:22 Altın ($/kg) 151.126,00 %0,07 09:07 Altın (Euro/kg) 176.554,00 %0,07 09:07 18 Ayar Altın TL/Gr 4.941,34 %0,18 09:07 14 Ayar Altın TL/Gr 4.958,89 %0,04 09:07

ALTIN FİYATLARI HESAPLAMA

Miktar Tutar (TL) 1 gram 6.768,96 TL 10 gram 67.689,60 TL 50 gram 338.448,00 TL 100 gram 676.896,00 TL

BİLEZİK FİYATLARI

Bilezik kaç lira sorusu bugün en çok arananlar arasında. Güncel bilezik gram fiyatı 6.265,82 TL seviyesinde.

Gram Tutar (TL) 10 gram 62.658,20 TL 15 gram 93.987,30 TL 20 gram 125.316,40 TL 30 gram 187.974,60 TL 50 gram 313.291,00 TL

ALTIN FİYATLARI EURO VE ONS

Altın Fiyatları Euro 176.554,00 seviyesinde bulunurken, Altın (ONS) fiyatı 4.719,79 olarak kaydedildi.

Gram altın bugün ne kadar?

6.768,96 TL seviyesinde.

22 ayar bilezik kaç TL?

6.265,82 TL gram fiyatı üzerinden hesaplanır.

10 gram altın kaç TL?

67.689,60 TL.

50 gram altın kaç TL?

338.448,00 TL.

CANLI altın fiyatları neden değişiyor?

Jeopolitik gelişmeler ve belirsizlikler fiyatları doğrudan etkiler.

