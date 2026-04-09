Altında 'ateşkes' belirsizliği: Yatay seyrediyor

Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle bugün yatay bir seyir izledi.

Spot altın ons başına 4 bin 720 dolar seviyesinde sınırlı hareket ederken, ABD’de haziran vadeli altın kontratları yüzde 0,8 düşüşle 4 bin 736,50 dolara indi.

Gram altın ise yeni güne 6 bin 756 lira düzeyinden başladı.

Piyasalarda ayrıca gün içinde açıklanacak kritik ABD enflasyon verileri yakından takip ediliyor.

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, kısa vadede altının belirgin bir yön bulamadığını ifade ederek, “Ateşkes sonrası işlemlere dair spekülasyonlar sürüyor. Altın şu an için belirgin bir hareket sinyali vermiyor” değerlendirmesinde bulundu.