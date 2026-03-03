ALTINDA BAŞ DÖNDÜREN HAREKETLER! 3 Mart 2026 Salı Gram Altın ve Bilezik Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında dalgalanma hız kesmiyor. 3 Mart 2026 Salı gram altın ve bilezik fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Küresel gelişmelerin etkisiyle güncel altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren sert hareketler sergiliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü hava saldırısının komşu ülkelere sıçramasıyla doların güvenli liman olarak talep görmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Öte yandan Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimali, küresel ticareti etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

3 MART 2026 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte 3 Mart 2026 Salı günü itibarıyla gram altın, 22 ayar bilezik ve diğer altın türlerinde son durum:

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 7.505,86 7.506,89 -0,39% 09:27 22 Ayar Bilezik 6.852,99 6.938,62 -0,41% 09:26 Altın (ONS) 5.309,84 5.310,91 -0,41% 09:41 Altın ($/kg) 169.854,00 169.877,00 -0,43% 09:26 Altın (Euro/kg) 198.381,00 198.407,00 -0,43% 09:26 18 Ayar Altın TL/Gr 5.479,28 5.480,03 -0,39% 09:27 14 Ayar Altın TL/Gr 4.143,64 5.481,07 0,23% 03:12

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN NEDEN DALGALANIYOR?

3 Mart 2026 altın fiyatları üzerinde iki temel unsur etkili oluyor:

1. Jeopolitik Riskler

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının bölgesel gerilimi artırması, küresel piyasalarda risk algısını yükseltti. Ancak doların güvenli liman olarak talep görmesi, gram altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.

2. Enflasyon ve Küresel Ticaret Endişesi

Orta Doğu’daki çatışmanın uzama ihtimali, küresel ticaret zincirlerini etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceği yönünde kaygılara neden oluyor. Bu durum ons altın fiyatı ve kilogram bazlı fiyatlamalarda dalgalanmaya yol açıyor.

22 AYAR BİLEZİK VE DİĞER ALTIN TÜRLERİNDE SON DURUM

22 ayar bilezik fiyatı 6.938,62 TL seviyesinde işlem görürken, 18 ayar altın ve 14 ayar altın fiyatlarında da sınırlı değişimler dikkat çekiyor.

Gram altın satış: 7.506,89 TL

22 ayar bilezik satış: 6.938,62 TL

Ons altın satış: 5.310,91

Altın ($/kg) satış: 169.877,00

Altın (Euro/kg) satış: 198.407,00

3 Mart 2026 gram altın ne kadar?

3 Mart 2026 Salı günü gram altın satış fiyatı 7.506,89 TL olarak işlem görmektedir.

22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?

22 ayar bilezik satış fiyatı 6.938,62 TL seviyesindedir.

Ons altın fiyatı ne kadar?

Ons altın satış fiyatı 5.310,91 seviyesinde bulunmaktadır.

Altın neden düşüyor?

Doların güvenli liman talebi görmesi ve jeopolitik gelişmelerin etkisi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır.

SONUÇ: ALTINDA YÖN ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

3 Mart 2026 Salı gram altın ve bilezik fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Jeopolitik riskler ve enflasyon endişeleri piyasalarda belirsizliği artırırken, güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor.

Özellikle gram altın, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatı tarafında yaşanan değişimler, piyasanın yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.