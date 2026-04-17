ALTINDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR! 17 Nisan 2026 Cuma Gram Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında haftanın son işlem gününe girilirken yatırımcıların gözü hem fiyat tabelasında hem de küresel gelişmelerde yoğunlaştı. 17 Nisan 2026 Cuma günü gram altın fiyatları, ons altın hareketi, ABD verileri ve jeopolitik başlıkların etkisiyle yakından takip ediliyor. Özellikle “gram altın ne kadar oldu”, “ons altın kaç dolar”, “17 Nisan 2026 altın fiyatları yükseliyor mu” ve “altında son durum ne” soruları öne çıkıyor.

17 NİSAN 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 6.910,09 6.911,03 0,27% 09:02 22 Ayar Bilezik 6.268,77 6.315,59 -0,18% 09:02 Altın (ONS) 4.787,59 4.788,13 -0,03% 09:18 Altın ($/kg) 153.263,00 153.284,00 0,03% 09:02 Altın (Euro/kg) 180.666,00 180.690,00 0,03% 09:02 18 Ayar Altın TL/Gr 5.044,37 5.045,05 0,27% 09:02 14 Ayar Altın TL/Gr 3.764,88 4.997,66 0,06% 09:02

GRAM ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Gram altın 17 Nisan 2026 Cuma gününe yükselişle başladı. Verilere göre gram altın yüzde 0,4 artışla 6.921 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu yükselişte ABD verileri, jeopolitik gelişmeler ve faiz beklentileri etkili oluyor.

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvuruları 207 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Aynı dönemde sanayi üretimi ise mart ayında aylık bazda yüzde 0,5 azaldı. Bu karmaşık veri seti, yatırımcıların güvenli liman arayışını canlı tutuyor.

ONS ALTIN TARAFINDA SON DURUM

Spot altın saat 07:50 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 4.800 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altın fiyatı ise 4.787 - 4.788 dolar bandında işlem görüyor. Bu durum, küresel altın talebinin güçlü kaldığını gösteriyor.

ABD VERİLERİ VE PİYASA ETKİSİ

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 98,2 seviyesinde yatay seyrediyor. Tahvil faizlerindeki bu görünüm, finansal koşulların tamamen gevşemediğini ortaya koyuyor.

Ancak Fed’in faiz indirebileceğine yönelik beklentiler, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Düşük faiz ortamı, yatırımcıların altına yönelmesini sağlıyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

ABD ile İran arasında devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması enerji fiyatlarını yükseltmişti. Bu durum enflasyon baskısı oluştururken altın fiyatları üzerinde baskı yaratmıştı.

Şimdi ise tarafların hafta sonu yeniden görüşmesi bekleniyor. Barış umutlarının artmasıyla birlikte enerji fiyatlarının düşebileceği ve enflasyon baskısının azalabileceği öngörülüyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,8 yükselişle 79,11 dolar seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, değerli metaller genelinde talebin sürdüğünü gösteriyor.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Gram altın 6.921 TL seviyesinde

Ons altın 4.800 dolar civarında

ABD işsizlik verisi beklentilerin altında

Sanayi üretimi geriledi

Fed faiz indirimi beklentisi güçleniyor

ABD-İran görüşmeleri piyasayı etkiliyor

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın 6.921 TL seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın yaklaşık 4.800 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Faiz indirimi beklentileri, jeopolitik gelişmeler ve yatırımcı talebi altın fiyatlarını destekliyor.

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik 6.268 TL alış, 6.315 TL satış seviyesinde.

Altın piyasası 17 Nisan 2026 Cuma gününe yükselişle başlarken, yatırımcılar küresel gelişmeleri yakından takip ediyor. Fed politikaları, jeopolitik riskler ve ekonomik veriler altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Kısacası piyasada bekleyiş sürerken, altın güçlü seviyelerde tutunmayı sürdürüyor.