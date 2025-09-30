Altında bir rekor daha: Gramı kaç TL oldu?
Altın bir rekor daha kırdı. Gram altın 5 bin 170, çeyrek altın 8 bin 645 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 35 bin TL'ye dayandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Haftaya rekorla başlayan altın, bugün de rekorunu geliştirdi.
Haftayı 5 bin 100 TL'den açan gram altın, şu an (09.05) 5 bin 170 TL'den işlem görüyor.
Cumhuriyet altını 34 bin 469 TL oldu.
Çeyrek altın 8 bin 645, yarım altın ise 17 bin 300 TL'den satılıyor.
Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 kazançla 5 bin 25 liradan tamamlamıştı.
Cuma günü yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 760 dolar seviyesinden kapanan altının ons fiyatı şu sıralarda 3 bin 870 dolardan satılıyor.