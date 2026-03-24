ALTINDA BÜYÜK PANİK! 24 Mart 2026 Salı gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında sert dalgalanmalar devam ediyor. Yatırımcıların en çok merak ettiği “gram altın ne kadar” ve “canlı altın fiyatları bugün ne durumda” soruları, 24 Mart 2026 Salı günü itibarıyla yeniden gündemin zirvesine yerleşti. Küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yaşanan düşüş, piyasada adeta panik havası oluşturdu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (24 MART 2026)

Altın Türü Fiyat Değişim Altın (TL/GR) 6.224,55 TL -%0,85 22 Ayar Bilezik 6.151,55 TL -%0,34 Altın (ONS) 4.353,31 -%1,22 Altın ($/kg) 139.666,00 -%0,94 Altın (Euro/kg) 162.057,00 -%0,94 18 Ayar Altın 4.543,92 TL -%0,85 14 Ayar Altın 4.886,79 TL -%0,75

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları, yükselen enerji maliyetleri ve güçlenen doların baskısı altında kalmaya devam ediyor. Özellikle İran savaşının başladığı 28 Şubat’tan bu yana altın fiyatlarında yaşanan toplam kayıp yüzde 18’i aşmış durumda. Bu düşüş, yatırımcıların güvenli liman algısını yeniden sorgulamasına neden oluyor.

Enerji fiyatlarının yükselmesi küresel enflasyon endişelerini artırırken, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimi ihtimalinin azalması altın üzerinde ek baskı yaratıyor. Faizlerin yüksek kalması ve doların güçlenmesi, altının yükseliş potansiyelini sınırlayan en önemli faktörler arasında yer alıyor.

ALTIN PİYASASINDA KRİTİK SEVİYELER

Özellikle ons altın tarafında yaşanan düşüş, gram altın ve bilezik fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. “Altın TL/GR kaç TL” sorusuna yanıt arayan yatırımcılar için piyasanın yönü büyük önem taşırken, dolar bazlı fiyatların gerilemesi TL bazlı fiyatlara da yansıyor.

Yatırımcılar Ne Yapmalı?

Mevcut piyasa koşullarında yatırımcılar, hem küresel gelişmeleri hem de Fed politikalarını yakından takip ediyor. “Altın fiyatları yükselir mi” sorusu ise belirsizliğini koruyor. Kısa vadede baskı devam etse de uzun vadede altın hâlâ güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor.

24 Mart 2026 itibarıyla altın piyasasında sert bir geri çekilme yaşanıyor. Küresel gelişmeler, enerji fiyatları ve Fed politikaları altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Yatırımcıların “gram altın ne kadar” ve “altın fiyatları yükselir mi” sorularına yanıt aradığı bu süreçte, piyasayı yakından takip etmek her zamankinden daha önemli hale geliyor.