Altında dalgalı seyir: Gramı ne kadar oldu?

Güne düşük seyirle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla 6 bin 598 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 865 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 291 liradan satılıyor.

Ekonomi
  • 05.05.2026 09:32
  Giriş: 05.05.2026 09:32
  • Güncelleme: 05.05.2026 09:47
Kaynak: Haber Merkezi
Gram altın 6 bin 598 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, haftanın ikinci gününe düşüşle başladı. Dün yaşanan düşüş seyrini sürdüren gram altın, 6 bin 572 liradan güne başladı.

Gram altın, yeni güne önceki kapanışın üzerinde yüzde 0,39 artışla saat 09.40 itibarıyla 6 bin 598 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 865 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 291 liradan satılıyor.

Yükselen altının ons fiyatı dün yüzde 2 düşüşle 4 bin 522 dolara gerilerken, yeni işlem gününde kayıplarını azaltarak 4 bin 532 dolarda alıcı buluyor.

