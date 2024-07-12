Altında değer kazancı sürüyor: Haftanın son işlem gününe de yükselişle başladı

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe negatif başladı. ABD'de beklenenin altında açıklanan enflasyon verilerinin ardından hızlı yükselişe geçen altının gramı 2 bin 552 liradan işlem görüyor.

ABD'de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verilerinin ardından altın fiyatlarındaki yükseliş haftanın son işlem gününde de sürdü.

Ons altın, ilk işlemlerde yüzde 0,37 düşüşle 2.406 dolar civarında işlem gördü.

Gram altın, 2 bin 552 Türk lirasından alıcı bulurken, çeyrek altın 4 bin 186 lira seviyesinde. Altının gram fiyatı dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından 2 bin 540 liraya çıkmıştı.

ABD'de tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 ile beklentilerden az yükseldi. Ülkede, tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi faiz indirimi umutlarını güçlendirdi.

Piyasalar Fed'in eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığını yüzde 87 ile fiyatlıyor.