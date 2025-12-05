Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Altında denge arayışı

Dolardaki zayıflığa karşın ABD tahvil getirilerinin baskısı altın fiyatlarını yatayda tutarken, spot altın haftayı düşüşle kapatıyor. Gram altında ise hafif bir yükseliş öne çıkıyor.

Ekonomi
  • 05.12.2025 09:09
  • Giriş: 05.12.2025 09:09
  • Güncelleme: 05.12.2025 09:35
Kaynak: Haber Merkezi
Altında denge arayışı
Fotoğraf: DepoPhotos

Altın piyasası, bugün dolardaki zayıflamanın sağladığı desteğe rağmen ABD Hazine tahvili getirilerindeki artışın etkisiyle günü büyük ölçüde yatay tamamladı.

Uluslararası piyasalarda spot altın ons başına 4 bin 208,46 dolar seviyesinde dengelenirken, haftalık bazda yüzde 0,5’lik bir gerileme dikkat çekiyor. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 237,70 dolara indi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons fiyatındaki durağan görünümün ardından iç piyasada gram altın hafif bir artış kaydetti. Gram altın, haftanın son işlem gününe yüzde 0,11’lik yükselişle başladı ve 5 bin 760 lira civarında işlem görmeyi sürdürüyor.

Dolar/TL güne nasıl başladı?
BirGün'e Abone Ol