Altında denge arayışı

Altın piyasası, bugün dolardaki zayıflamanın sağladığı desteğe rağmen ABD Hazine tahvili getirilerindeki artışın etkisiyle günü büyük ölçüde yatay tamamladı.

Uluslararası piyasalarda spot altın ons başına 4 bin 208,46 dolar seviyesinde dengelenirken, haftalık bazda yüzde 0,5’lik bir gerileme dikkat çekiyor. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 237,70 dolara indi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons fiyatındaki durağan görünümün ardından iç piyasada gram altın hafif bir artış kaydetti. Gram altın, haftanın son işlem gününe yüzde 0,11’lik yükselişle başladı ve 5 bin 760 lira civarında işlem görmeyi sürdürüyor.