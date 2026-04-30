Altında dikkat çeken yükseliş

Altının onsu, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "şahin" beklentilerin artması ve jeopolitik riskler kaynaklı yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları güçlendireceğine yönelik endişelerle oluşan satış dalgasının ardından aşırı satım koşullarının tetiklediği tepki alımlarıyla yüzde 1,9 yükselerek 4 bin 630 dolar seviyesine ulaştı.

Ortadoğu’da devam eden jeopolitik gerilimler ve dünyanın önde gelen merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Jeopolitik gerilimlerin devam etmesi ve Fed’in faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine karşın savaşın başlamasından bu yana görülen aşırı satış baskısı alım fırsatlarını öne çıkarırken altının onsunda bugün yükseliş eğilimi öne çıktı.

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının düşük fiyatları fırsat olarak görüp altın alımına yönelmesi ve rezerv çeşitlendirme stratejilerini sürdürmesi de altının onsunu orta vadede destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Son dönemde emtia piyasalarında sert dalgalanmalar görülürken altın bu dalgalanmalardan en fazla etkilenen varlıklar arasında yer aldı.

ABD/İsrail-İran savaşının başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kaybeden altının onsu, dün yüzde 1,2 gerileyerek 4 bin 543 dolara indi ve düşüşünü üçüncü işlem gününe taşıdı.

"ALTININ YENİDEN TALEP GÖRMESİ DİKKATİ ÇEKTİ"

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, yaptığı değerlendirmede, ABD’nin İran’a yönelik yeni bir askeri harekat düzenleme riskinin artmasıyla altının, petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak değer kazandığını belirtti.

Hansen, dünkü Fed toplantısında faiz oranlarının değişmemesine rağmen tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesine karşın altının yeniden talep görmesinin dikkati çektiğini kaydetti.

Ancak bazı komite üyelerinin İran savaşının ekonomik görünümü belirsizleştirmeye devam etmesi nedeniyle gevşeme eğilimini ortadan kaldırma isteğini dile getirdiğine işaret eden Hansen, “Altının onsu mart-nisan toparlanmasının teknik göstergelere göre düzeltme seviyesi olan 4 bin 500 dolardaki önemli destek seviyesinin önünde talep bulduktan sonra yükselişe geçti” dedi.