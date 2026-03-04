Altın’da Dubai krizi

İran’ın hafta sonu gerçekleştirdiği yoğun füze saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin hava sahasını kısmen kapatması ve Dubai’de uçuşların askıya alınması, küresel altın ticaretini de etkiledi. Dubai, külçe altın ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olduğu için uçuş iptalleri metal sevkiyatlarında ciddi aksamalara neden oldu.

Sektör temsilcilerine göre yolcu uçuşlarının durması, altın ve gümüş sevkiyatlarının büyük ölçüde askıya alınmasına yol açtı. Birçok ticaret ve lojistik şirketi Dubai’ye yönelik metal sevkiyatlarının süresiz olarak durdurulduğunu bildirirken, bazı şirketler sevkiyatları alternatif güzergâhlara yönlendirmeye çalıştı.

2024'TE 1392 TON SEVKİYAT

Birleşik Arap Emirlikleri son yıllarda küresel altın ticaretinde kritik bir merkez haline geldi. Ülke, rafine edilen külçe altınları başta Asya olmak üzere birçok pazara gönderirken aynı zamanda İsviçre ve Londra’dan yapılan sevkiyatlar için de önemli bir transit noktası olarak kullanılıyor. BAE’nin 2024 yılında değeri 100 milyar doları aşan yaklaşık 1.392 ton altın ithal ettiği belirtiliyor.

Altın sevkiyatlarında genellikle yolcu uçaklarının kargo bölmeleri kullanılıyor. Bunun başlıca nedeni, yüksek değerli kargoların karayoluyla taşınmasının güvenlik açısından riskli görülmesi. Sigorta şirketleri de tek bir uçakta taşınabilecek altın miktarını birkaç tonla sınırlandırıyor.

UZUN SÜRELİ KESİNTİ ARZ SIKINTISI YARATACAK

Dubai’deki uçuş aksaklıklarının geçici olması bekleniyor. Ancak sevkiyatların uzun süre kesintiye uğraması halinde özellikle Hindistan gibi altın talebinin yüksek olduğu pazarlarda arz sıkıntısı yaşanabileceği ifade ediliyor. Nitekim Suudi Arabistan’da külçe altın primlerinin yükselmesi de piyasadaki arz endişelerinin arttığına işaret ediyor.

Havayolu taşımacılığındaki kesintiler daha önce de altın piyasasını etkilemişti. 2020’de pandemi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları Londra ile New York arasındaki metal sevkiyatlarını zorlaştırmış ve küresel piyasalarda dikkat çeken fiyat farklarına yol açmıştı.