Altında durdurulamayan yükseliş

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland politikasının tetiklediği jeopolitik riskler, küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarının tarihi zirvelere ulaşmasına yol açtı.

Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerindeki ısrarı ve bunun doğurduğu uluslararası gerilimler nedeniyle artan risk algısıyla rekor seviyelere tırmandı.

Güne 6 bin 790 liradan başlayan gram altın Kapalıçarşı’da 6 bin 896 TL’ye kadar yükseldi. Çeyrek altın 11.247 TL’ye, tam altın ise 44 bin 818 TL’ye çıktı.

4.763 dolarla kapatan ons altın ise 4.888 doları buldu.

14 ayar bileziğin gramı 3784 liraya, 22 ayar bileziğin gramı ise 6.246 liraya kadar yükseldi.

ABD yönetiminin Grönland’ın kontrolüne ilişkin açıklamaları ve olası tarife savaşları korkusu, tahvil ve hisse senedi piyasalarında satış baskısına neden olurken, yatırımcıların altına yönelimi fiyatları baskılayan önemli bir etken olarak öne çıktı.