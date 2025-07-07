Altında düşüş başladı

ABD’deki tarım dışı istihdam verisi, Fed’in faiz indirimi beklentisi ve ABD Başkanı Trump’ın yeni gümrük tarifelerini ilişkin açıklamasının ardından altın düşüşe geçti. Ons altın 3 bin 310 dolar bandında iken, gram altın 4 bin 250 liradan satılıyor.



Güvenli liman altın, İran ve İsrail savaşında yükselmişti. Savaşın sona ermesinden sonra düşüş başlamıştı. Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi, piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Fed’in faiz indirimine gideceği beklentisi ve ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergilerine yönelik açıklamaları, altındaki düşüşü devam ettirdi. Ons altın 3 bin 310 dolar bandında iken, gram altın 4 bin 250 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 7 bin lira seviyesinde seyrediyor.