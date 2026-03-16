Altında düşüş: Gram altın ne kadar oldu?
Yükselen enerji fiyatlarının ABD’de faiz indirimi beklentilerini zayıflatması altın fiyatları üzerinde baskı yarattı. Ons altın 3 bin 7 dolara gerilerken gram altın yeni haftaya 7 bin 137 lira seviyelerinde başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yükselen enerji fiyatlarının ABD’de kısa vadeli faiz indirimi beklentilerini zayıflatması altın üzerinde baskı yaratırken, doların zayıflamasıyla kayıplar sınırlı kalsa da altın fiyatları bugün geriledi.
Spot altın, yüzde 0,2 düşüşle ons başına 3 bin 7 dolar seviyesine düştü. Nisan vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1 kayıpla 3 bin 110 dolar seviyesine indi.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Ons altın tarafında yaşanan hafif düşüşle birlikte gram altın tarafında da yön aşağı doğru.
Gram altın yeni haftaya 7 bin 137 lira seviyelerinde başladı.