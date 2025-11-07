Altında fırsat dönemi

Altın piyasası yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 7 dolardan 4 bin 8 dolara çıkarken, yurtiçi piyasalarda gram altın 5 bin 429 liradan işlem gördü.

Çeyrek altın 9 bin 90 liradan, yarım altın 18 bin 179 liradan alıcı buldu. Tam altın ise 35 bin 816 lira seviyesine ulaştı.

Haftanın son işlem gününde gram altın güne yüzde 0,90 artış ile başladı. Dolar kurundaki sınırlı hareketliliğe rağmen ons altındaki hızlı yükseliş, gram fiyatını yukarı taşıdı. 22 ayar bilezik fiyatı 5 bin 95 liradan, 24 ayar gram altın ise 5 bin 895 liradan satılıyor.

KAPALIÇARŞI'DA TALEP ARTTI

Son günlerde özellikle Cumhuriyet ve Ata altın türlerinde işlem hacmi arttı. Kapalıçarşı’da fiziki altına olan talebin yüksek olduğu bildiriliyor. Kuyumcular yatırım amaçlı altın alımlarının yanı sıra, düğün sezonu öncesi ziynet altın talebinin de fiyatları desteklediğini belirtiyor.

EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

TÜİK verilerine göre ekim ayında finansal piyasalarda en yüksek kazancı külçe altın sağladı. Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,56 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

KASIM AYI FIRSAT OLABİLİR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki son düşüşlerin alım fırsatı yarattığını belirterek, Kasım ayının yatırımcılar için olumlu geçeceğini söyledi.

Memiş, "Küresel piyasalarda bilinçli bir köpük oluşturuluyor" ifadelerini kullanarak, ABD'deki hükümet krizinin piyasaları manipüle ettiğini öne sürdü. Ocak ayında ise yeniden yükseliş döneminin başlayacağını dile getirdi.