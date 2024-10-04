Altında güçlü yükseliş: Gram altın fırladı!

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 932 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 2 bin 917 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 2 bin 932 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 100 liradan satılıyor.

ONS ALTIN 2 BİN 663 DOLAR

Dün satış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 663 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Ortadoğu'daki gerilim ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye yönelik karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar ABD Merkez Bankasının (Fed) 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasımda yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

IMF'DEN UYARI

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Ortadoğu'daki çatışmaların daha da tırmanma olasılığının riskleri ve belirsizliği artırdığını, bölge ve ötesi için önemli ekonomik sonuçları olabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine saldırı ihtimaline, "Şu anda bunu tartışıyoruz." diyerek açık kapı bıraktı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 630 seviyesinin destek, 2 bin 680 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.