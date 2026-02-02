Altında ibre değişti: Yeniden yükseliş sinyali

Piyasalarda gün içinde yaşanan ve yatırımcıların “tarihi yıkım” olarak nitelendirdiği sert satışlar, akşam saatlerine doğru yerini güçlü bir toparlanmaya bıraktı.

ABD’den gelen Kevin Warsh haberi ve borsalarda yapılan teminat düzenlemeleriyle dip seviyeleri gören altın ve gümüş, seansın ilerleyen bölümünde kayıplarını büyük ölçüde telafi etti.

Özellikle gümüşteki sert geri dönüş dikkat çekti.

Güne adeta serbest düşüşle başlayan altın, gün içinde güçlü alımlarla toparlandı. Spot altın 4.402 dolara kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesini görürken, ardından gelen tepki alımlarıyla 4.750 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu “V tipi” dönüş, iç piyasada gram altına da yansıdı; gram altın gün içinde 6.159 TL’ye kadar sarktıktan sonra akşam saatlerinde 6.670 TL’nin üzerine yükseldi.

Günün en sert dalgalanması gümüşte yaşandı. Kısa süre önce 121 dolarla rekor kıran spot gümüş, gün içinde 72 dolara kadar gerileyerek yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti. Ancak yoğun alımların devreye girmesiyle 83 doların üzerine çıkarak günü artıda tamamladı.