Altında ibre yeniden yukarı

ABD’deki başkanlık seçimleri öncesi rekor üzerine rekor kıran, ancak Donald Trump’ın zaferi sonrası kayıp yaşayan altın, yeniden yükselişe geçti.

Altının ons fiyatı son 6 iş gününde düşüş eğiliminde hareket etmesinden sonra dün yönünü yukarı çevirerek yaklaşık yüzde 2 artışla 2 bin 610 dolara çıkmasının ardından bugün de yükselişini sürdürdü ve 2 bin 622 dolara ulaştı.

Yükseliş seyrini üçüncü gününe taşıyan gram altın ise güne 2 bin 918 liradan başladı.

Saat 9.35 itibarıyla çeyrek altın 4 bin 986, Cumhuriyet altını ise 19 bin 911 liradan işlem görüyor.