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Altında ibre yeniden yukarı

Geçtiğimiz hafta son 3,5 yılın en kötü haftasını yaşayan altın, dün itibarıyla yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ons altın haftaya yüzde 1,2 yükselişle 2 bin 590 dolardan başladıktan sonra gün içinde 2 bin 620 doları aştı. Yükselişini sürdüren altının gramı ise yeni güne 2 bin 918 liradan başladı.

Ekonomi
  • 19.11.2024 09:39
  • Giriş: 19.11.2024 09:39
  • Güncelleme: 19.11.2024 09:46
Kaynak: Haber Merkezi
Altında ibre yeniden yukarı
Fotoğraf: Depophotos

ABD’deki başkanlık seçimleri öncesi rekor üzerine rekor kıran, ancak Donald Trump’ın zaferi sonrası kayıp yaşayan altın, yeniden yükselişe geçti.

Altının ons fiyatı son 6 iş gününde düşüş eğiliminde hareket etmesinden sonra dün yönünü yukarı çevirerek yaklaşık yüzde 2 artışla 2 bin 610 dolara çıkmasının ardından bugün de yükselişini sürdürdü ve 2 bin 622 dolara ulaştı.

Yükseliş seyrini üçüncü gününe taşıyan gram altın ise güne 2 bin 918 liradan başladı.

Saat 9.35 itibarıyla çeyrek altın 4 bin 986, Cumhuriyet altını ise 19 bin 911 liradan işlem görüyor.

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