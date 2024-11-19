Altında ibre yeniden yukarı
Geçtiğimiz hafta son 3,5 yılın en kötü haftasını yaşayan altın, dün itibarıyla yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ons altın haftaya yüzde 1,2 yükselişle 2 bin 590 dolardan başladıktan sonra gün içinde 2 bin 620 doları aştı. Yükselişini sürdüren altının gramı ise yeni güne 2 bin 918 liradan başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’deki başkanlık seçimleri öncesi rekor üzerine rekor kıran, ancak Donald Trump’ın zaferi sonrası kayıp yaşayan altın, yeniden yükselişe geçti.
Altının ons fiyatı son 6 iş gününde düşüş eğiliminde hareket etmesinden sonra dün yönünü yukarı çevirerek yaklaşık yüzde 2 artışla 2 bin 610 dolara çıkmasının ardından bugün de yükselişini sürdürdü ve 2 bin 622 dolara ulaştı.
Yükseliş seyrini üçüncü gününe taşıyan gram altın ise güne 2 bin 918 liradan başladı.
Saat 9.35 itibarıyla çeyrek altın 4 bin 986, Cumhuriyet altını ise 19 bin 911 liradan işlem görüyor.