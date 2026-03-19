Altında ivme yukarıya döndü
Altın fiyatları, son bir ayın en düşük seviyesini gördükten sonra toparlanma sinyali verdi. Doların zayıflamasıyla ons altın yükselirken, gram altın da 6 bin 913 liraya çıktı.
Spot altın, gün içinde 6 Şubat’tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0,7 artarak ons başına 4.851 dolara çıktı.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın fiyatı da yukarı yönlü hareket etti.
Gram altın yüzde 0,9 artışla 6 bin 913 lira seviyesine yükseldi. Altın, dün (19 Mart) yüzde 3,7 değer kaybetmişti.
FED ETKİSİ
Doların zayıflaması yükselişi desteklerken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikası duruşunu koruması ve faiz indirimi beklentilerinin ertelenmesi artışın sınırlı kalmasına yol açtı.