ALTINDA 'KARAR ANI'! 18 Mart 2026 Çarşamba gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)

18 Mart 2026 Çarşamba günü altın piyasalarında kritik saatler yaşanıyor. Küresel gelişmelerin gölgesinde hareket eden altın fiyatları, FED faiz kararı öncesinde sınırlı bir düşüş gösterdi. Özellikle yatırımcıların en çok araştırdığı “gram altın ne kadar” ve “22 ayar bilezik fiyatı bugün kaç TL” soruları gündemin zirvesine yerleşti. İşte güncel altın fiyatları ve piyasaya yön veren gelişmeler…

18 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Gram Altın (TL/GR) 7.118,79 7.119,64 +0,09% 22 Ayar Bilezik 6.575,35 6.638,39 +0,26% Altın (ONS) 5.011,05 5.011,65 +0,11% Altın ($/kg) 160.214,00 160.233,00 +0,05% Altın (Euro/kg) 185.653,00 185.675,00 +0,05% 18 Ayar Altın 5.196,71 5.197,34 +0,09% 14 Ayar Altın 3.943,38 5.223,49 +0,08%

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLİYOR?

Altın fiyatları, İran-İsrail-ABD arasında devam eden gerilim ve FED faiz kararı öncesi belirsizlik nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. İran’ın güvenlikten sorumlu üst düzey ismi Ali Laricani’nin öldürülmesi, bölgede tansiyonu yükselten önemli gelişmelerden biri oldu.

Öte yandan Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapalı kalmaya devam etmesi, dünya petrol sevkiyatının yaklaşık beşte birini etkileyerek enerji fiyatlarını yüksek tutuyor. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması ise üretim ve nakliye maliyetlerini artırarak küresel enflasyon riskini güçlendiriyor.

FED KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

ABD Merkez Bankası’nın faiz kararını saat 21.00’de açıklaması bekleniyor. Kararın ardından 21.30’da düzenlenecek basın toplantısı ise piyasaların yönünü belirleyecek kritik açıklamalara sahne olacak.

Bu nedenle altın piyasasında “karar anı” olarak nitelendirilen bu süreçte yatırımcılar temkinli hareket ediyor.

Altın fiyatları yükselir mi?

Altın fiyatlarının yönü, FED faiz kararı ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.

18 Mart 2026 itibarıyla altın piyasasında kritik bir eşik yaşanıyor. Gram altın, ons altın ve bilezik fiyatları FED kararı öncesinde temkinli bir seyir izlerken, küresel gelişmeler fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcılar için bu süreçte dikkatle izlenmesi gereken en önemli başlık ise FED’in açıklayacağı faiz kararı olacak.