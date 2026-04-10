ALTINDA KAYIPLAR SİLİNDİ! 10 Nisan 2026 Cuma Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Haftanın son işlem gününde altın piyasasında dikkat çeken tablo netleşti: Gün içindeki baskıya rağmen kayıpların büyük bölümü silindi. Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu’dan gelen haber akışına ve ABD’den açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, yatırımcılar bir yandan da CANLI altın fiyatları, Altın fiyatları gram, Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı ve Altın Fiyatları Euro aramalarına hız verdi. Özellikle gram altın, ons altın ve bilezik fiyatlarında son durum, iç piyasada alım-satım yapmak isteyenler açısından yakından takip ediliyor.

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde güçlenen dolar endeksi ve ABD-İran ateşkesine ilişkin süregelen belirsizliklerin baskısıyla sınırlı bir geri çekilme yaşasa da, görünüm tamamen bozulmuş değil. Buna rağmen iç piyasada gram altın tarafında haftalık yükseliş eğilimi korunuyor. Peki bugün gram altın ne kadar, ons altın kaç dolar, bilezik kaç lira, bilezik fiyatları ve bilezik gram fiyatı hangi seviyede? İşte 10 Nisan 2026 Cuma günü için güncel tablo.

10 NİSAN 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 6.840,49 TL 6.841,40 TL %0,16 08:41 22 Ayar Bilezik 6.224,47 TL 6.281,33 TL %0,03 08:40 Altın (ONS) 4.766,54 $ 4.767,12 $ %0,01 08:56 Altın ($/kg) 152.447,00 $ 152.467,00 $ -%0,02 08:41 Altın (Euro/kg) 178.471,00 Euro 178.495,00 Euro -%0,02 08:41 18 Ayar Altın TL/Gr 4.993,56 TL 4.994,22 TL %0,16 08:41 14 Ayar Altın TL/Gr 3.736,41 TL 4.963,34 TL -%0,13 08:41

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda spot altın, ons başına 4 bin 761 dolar seviyesine gerileyerek yüzde 0,08 oranında sınırlı bir düşüş kaydetti. Buna karşın güncel verilerde Altın (ONS) fiyatının 4.766,54 - 4.767,12 dolar bandında işlem gördüğü dikkat çekiyor. Bu görünüm, ons altının geri çekilse de güçlü seviyelerde kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

İç piyasada ise Altın fiyatları gram tarafında hareketlilik sürüyor. Gram altın, haftanın son işlem gününe 6 bin 835 lira seviyesinden başlangıç yaptı. Güncel verilerde ise ALTIN (TL/GR) fiyatı 6.840,49 lira alış ve 6.841,40 lira satış seviyesinde bulunuyor. Haftalık bazda yaklaşık yüzde 2’lik yükselişin korunması, gram altının yatırımcısının ilgisini canlı tutuyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ SENARYOSU VE KRİTİK SEVİYELER

Piyasada teknik görünüm de yakından izleniyor. Analistler, ons altının 4.737 dolar desteğini kırması halinde 4.604-4.663 dolar aralığına doğru bir geri çekilme yaşanabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle altın piyasasında kısa vadeli yön açısından 4.737 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor.

Öte yandan yukarı yönlü hareketin güç kazanabilmesi için 4.787 dolar direncinin aşılması gerektiği belirtiliyor. Bu seviyenin üzerine geçilmesi halinde 4.820-4.855 dolar aralığına doğru yeni bir yükseliş alanı oluşabileceği ifade ediliyor. Bu yüzden yatırımcılar hem CANLI altın fiyatları ekranını hem de ons altındaki teknik seviyeleri dikkatle takip ediyor.

GRAM ALTIN HESAPLAMA: 1 GRAM, 10 GRAM, 50 GRAM VE 100 GRAM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları hesaplama yapmak isteyen yatırımcılar için gram altın tarafında güncel satış fiyatı baz alınarak hazırlanan tablo aşağıda yer alıyor. Bu tablo, özellikle birikimini küçük ya da büyük gramajlarla değerlendirmek isteyenler için hızlı bir referans sunuyor.

Gram Altın Miktarı Birim Fiyat Toplam Tutar 1 Gram Altın 6.841,40 TL 6.841,40 TL 10 Gram Altın 6.841,40 TL 68.414,00 TL 50 Gram Altın 6.841,40 TL 342.070,00 TL 100 Gram Altın 6.841,40 TL 684.140,00 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI: BİLEZİK KAÇ LİRA, BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

Takı ve yatırım amaçlı alımlarda en çok takip edilen başlıklardan biri de 22 Ayar Bilezik fiyatı oluyor. Güncel verilerde 22 ayar bilezik fiyatı 6.224,47 lira alış, 6.281,33 lira satış seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle bilezik kaç lira, bilezik fiyatları ve bilezik gram fiyatı aramaları bugün de yoğun ilgi görüyor.

Özellikle kuyumcu alışverişi yapacak olanlar için Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı verileri büyük önem taşıyor. 22 ayar bilezikte gram bazlı fiyat hesabı, toplam bütçenin doğru planlanması açısından belirleyici oluyor.

22 ayar bilezik fiyat hesaplama tablosu

Bilezik Gramı Birim Fiyat Toplam Tutar 1 Gram Bilezik 6.281,33 TL 6.281,33 TL 10 Gram Bilezik 6.281,33 TL 62.813,30 TL 15 Gram Bilezik 6.281,33 TL 94.219,95 TL 20 Gram Bilezik 6.281,33 TL 125.626,60 TL 30 Gram Bilezik 6.281,33 TL 188.439,90 TL 50 Gram Bilezik 6.281,33 TL 314.066,50 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN YAKINDAN İZLENİYOR?

Altın piyasasında yönü belirleyen başlıklar arasında jeopolitik gelişmeler, enflasyon beklentileri ve dolar endeksi öne çıkıyor. Bugün de piyasalarda Orta Doğu’dan gelen haber akışı ve ABD’den açıklanacak enflasyon verileri belirleyici unsur olarak izleniyor. Bu nedenle CANLI altın fiyatları ve Altın fiyatları hesaplama ekranları yatırımcılar tarafından sık sık kontrol ediliyor.

Öte yandan yalnızca gram altın değil, Altın Fiyatları Euro, Altın ($/kg) ve Altın (Euro/kg) verileri de piyasanın genel eğilimini anlamak için takip ediliyor. İç ve dış fiyatlama arasındaki ilişki, yatırımcı açısından gün içindeki kararları doğrudan etkileyebiliyor.

24 AYAR, 22 AYAR, 18 AYAR VE 14 AYAR ALTINDA GÖRÜNÜM

Altın Fiyatları 24 Ayar aramalarında gram altın öne çıkarken, 22 ayar bilezik tarafı takı piyasasında ayrı bir önem taşıyor. Bugün 24 ayar gram altın 6.841,40 lira satış seviyesinde işlem görürken, 22 ayar bilezik 6.281,33 lira satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

Diğer ayar türlerinde ise 18 ayar altın 4.994,22 lira, 14 ayar altın ise 4.963,34 lira satış seviyesinde bulunuyor. Böylece piyasada farklı ayar grupları arasında belirgin fiyat farkları oluşuyor. Bu fark, hem yatırım hem de takı tercihlerinde alıcıların bütçesine göre seçenek oluşturuyor.

Gram altın bugün ne kadar?

10 Nisan 2026 Cuma günü gram altın fiyatı 6.840,49 lira alış ve 6.841,40 lira satış seviyesindedir.

Ons altın kaç dolar?

Güncel verilerde ons altın 4.766,54 dolar alış ve 4.767,12 dolar satış seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar bilezik kaç lira?

22 ayar bilezik fiyatı bugün 6.224,47 lira alış ve 6.281,33 lira satış seviyesinde yer alıyor.

10 gram altın kaç TL?

Gram altının 6.841,40 lira satış fiyatı baz alındığında 10 gram altın 68.414,00 TL ediyor.

50 gram altın kaç para?

Güncel gram altın satış fiyatına göre 50 gram altın 342.070,00 TL seviyesindedir.

100 gram altın ne kadar oldu?

Bugünkü gram altın satış fiyatı üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 684.140,00 TL ediyor.

Bilezik gram fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezikte güncel gram satış fiyatı 6.281,33 TL seviyesindedir.

15 gram bilezik kaç TL?

22 ayar bilezik gram satış fiyatına göre 15 gram bilezik 94.219,95 TL tutarındadır.

Altın fiyatları neden dalgalanıyor?

Bugünkü görünümde fiyatlamada Orta Doğu kaynaklı haber akışı, ABD’den açıklanacak enflasyon verileri, dolar endeksindeki güçlenme ve ateşkes belirsizliği etkili oluyor.

Altında kritik destek ve direnç seviyeleri nereler?

Analistlere göre ons altında 4.737 dolar destek, 4.787 dolar ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. 4.787 doların aşılması halinde 4.820-4.855 dolar aralığı gündeme gelebilir.

10 Nisan 2026 Cuma günü altın piyasasında öne çıkan ana mesaj şu: Gün içindeki baskıya rağmen altındaki kayıplar büyük ölçüde silinmiş durumda. Gram altın 6.841,40 lira, ons altın 4.767,12 dolar, 22 ayar bilezik ise 6.281,33 lira satış seviyesinde işlem görüyor. Bu görünüm, hem yatırımcıların hem de takı alışverişi yapacakların CANLI altın fiyatları, Altın fiyatları gram, Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı, Altın Fiyatları 24 Ayar, Altın Fiyatları Euro ve bilezik fiyatları verilerini yakından izlemeyi sürdüreceğini gösteriyor.