ALTINDA KRİTİK SEVİYE GEÇİLDİ! 31 Mart 2026 Salı Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında 31 Mart 2026 Salı günü dikkat çeken yükselişler öne çıkıyor. Özellikle altının ons fiyatı 4500 dolar seviyesini aştı ve bu gelişme iç piyasada gram altın başta olmak üzere birçok kalemde yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. “Altın fiyatları gram”, “CANLI altın fiyatları”, “Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı” ve “Altın Fiyatları 24 Ayar” gibi aramalar hız kazanırken, yatırımcıların gözü hem küresel gelişmelere hem de güncel fiyat tablosuna çevrildi.

31 MART 2026 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ürün Alış Satış Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 6.526,14 6.527,06 1,22% 09:26 22 Ayar Bilezik 6.043,28 6.107,27 1,21% 09:26 Altın (ONS) 4.558,79 4.559,41 1,05% 09:41 Altın ($/kg) 145.995,00 146.015,00 1,15% 09:26 Altın (Euro/kg) 167.635,00 167.658,00 1,15% 09:26 18 Ayar Altın TL/Gr 4.764,09 4.764,75 1,22% 09:26 14 Ayar Altın TL/Gr 3.624,28 4.846,39 1,01% 09:26

ALTINDA KRİTİK SEVİYE NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Bugünün en dikkat çekici gelişmesi, Altın (ONS) fiyatının 4.559,41 seviyesine yükselerek 4500 dolar eşiğini aşması oldu. Altının ons fiyatı 4500 dolar seviyesini aştı ve altındaki yükselişler gram altında da yükselişleri beraberinde getirdi. Bu nedenle “CANLI altın fiyatları” ve “Altın fiyatları gram” aramaları yatırımcıların ilk baktığı başlıklar arasında yer aldı.

İç piyasada ALTIN (TL/GR) 6.526,14 alış ve 6.527,06 satış seviyesine yükseldi. Aynı şekilde 22 ayar bilezik, 18 ayar altın ve 14 ayar altın tarafında da yukarı yönlü görünüm dikkat çekti.

YÜKSELİŞTE HANGİ GELİŞMELER ETKİLİ OLDU?

Altın fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı yeniden açılmadan İran savaşını sona erdirmeye istekli olduğuna dair haberler etkili oldu. Bunun yanında Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışı beklentilerini yumuşatan açıklamaları da piyasada dikkatle takip edildi.

Powell, Orta Doğu’da yaşananlar karşısında politikalarının gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu söyledi. Kısa vadenin ötesinde enflasyon beklentilerinin iyi şekilde çıpalanmış göründüğünü belirten Powell, iş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin faiz oranlarının düşük tutulmasını gerektirdiğini; buna karşılık enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise faizlerin düşürülmemesini telkin ettiğini ifade etti. Bu iki hedef arasında bir gerilim yaşandığını ve zorlu bir dönemde oy birliği beklemenin yanıltıcı olabileceğini söyledi.

ANALİSTLERİN GÜNDEMİNDE HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise ABD’de JOLTS açık iş sayısı, İngiltere’de büyüme, Almanya’da işsizlik oranı ve Avro Bölgesi’nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.

ALTIN FİYATLARI HESAPLAMA TABLOSU

Gram altın hesaplama

Miktar Alış Satış 1 gram 6.526,14 TL 6.527,06 TL 10 gram 65.261,40 TL 65.270,60 TL 50 gram 326.307,00 TL 326.353,00 TL 100 gram 652.614,00 TL 652.706,00 TL

22 ayar bilezik fiyat hesaplama

Miktar Alış Satış 1 gram 6.043,28 TL 6.107,27 TL 10 gram 60.432,80 TL 61.072,70 TL 15 gram 90.649,20 TL 91.609,05 TL 20 gram 120.865,60 TL 122.145,40 TL 30 gram 181.298,40 TL 183.218,10 TL 50 gram 302.164,00 TL 305.363,50 TL

KUYUMCU ALTIN FİYATLARI CANLI VE BİLEZİK FİYATLARI

“Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı”, “bilezik kaç lira”, “bilezik fiyatları” ve “bilezik gram fiyatı” aramaları bugün de yoğun şekilde devam ediyor. Verilere göre 22 ayar bilezik 6.043,28 alış ve 6.107,27 satış fiyatıyla işlem görüyor. Bu tablo, hem yatırım amaçlı alımlarda hem de takı alışverişlerinde güncel fiyatların neden yakından izlendiğini gösteriyor.

Özellikle Altın Fiyatları Euro ve kilogram bazlı fiyatlamalar da dikkat çekiyor. Altın (Euro/kg) bugün 167.635,00 alış ve 167.658,00 satış seviyesinde bulunurken, Altın ($/kg) 145.995,00 alış ve 146.015,00 satış fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları gram bugün ne kadar?

Gram altın bugün 6.526,14 alış ve 6.527,06 satış fiyatıyla işlem görüyor.

CANLI altın fiyatları içinde ons altın kaç dolar?

Altın (ONS) bugün 4.558,79 alış ve 4.559,41 satış seviyesinde bulunuyor.

Altın Fiyatları 24 Ayar arayanlar için gram altın kaç TL?

Gram altın satış fiyatı bugün 6.527,06 TL seviyesinde yer alıyor.

Bilezik kaç lira oldu?

22 ayar bilezik bugün 6.043,28 alış ve 6.107,27 satış fiyatına sahip.

Bilezik gram fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezikte 1 gram satış fiyatı 6.107,27 TL olarak görülüyor.

Altın fiyatları hesaplama nasıl yapılır?

Gram ya da bilezik fiyatı, alınacak miktarla çarpılarak hesaplanır. Örneğin 10 gram gram altın satış fiyatı 65.270,60 TL’dir.

Altın Fiyatları Euro bazında ne kadar?

Altın (Euro/kg) bugün 167.635,00 alış ve 167.658,00 satış seviyesinde işlem görüyor.

