“‘Altında’ ölüm var, bu topraklar satılık değil”

HABER MERKEZİ

Bolu’daki Merkez ilçesine bağlı Bağışlar, Değirmenbeli, Merkeşler ve Afşar köylerine yakın ve koruma altındaki Yedigöller Milli Parkı’na birkaç kilometre uzaklıktaki 880 hektarlık alan, madencilik faaliyetlerine açılarak talan edilmek isteniyor.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, maden arama ruhsatı verilen alanlara ilişkin ilan yayımlandı. Oz Mining Mühendislik şirketi tarafından, belirlenen araziye maden (altın-bakır-çinko-gümüş-kurşun) aramak için yapılan ruhsat başvurusu kabul edildi. Bölgedeki talan projelerine karşı kurulan Yedigöller Platformu, konuya ilişkin imza kampanyası başlattı.

Toplantıya yaşam savunucularının yanı sıra mühendisler de katıldı.

İMZA KAMPANYASI

Platform adına konuşan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Erol Perçin, "MAPEG tarafından onaylanan bu ruhsatlar kapsamında Avustralya menşeili Oz Mining Mühendislik adlı şirketin bölgede sondaj çalışmalarına başlaması bekleniyor. Sormak istiyoruz: Bolu gibi ormanlarla kaplı, tarım ve hayvancılıkla geçinen, su kaynakları açısından stratejik önemde bir kentte, nasıl olur da bu kadar geniş bir alanda altın arama ruhsatı verilir? Bu kararın bilimsel, çevresel ve toplumsal hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Bu karar, doğrudan halkın iradesine, bilimin sesine ve doğanın haklarına karşı işlenmiş büyük bir ihanettir" dedi.

Perçin, Yedigöller Platformu olarak Bolu Valiliği'ne, Orman Bölge Müdürlüğü'ne, yerel yöneticilere ve milletvekillerine çağrıda bulunduklarını da söyleyerek “Doğamız, uluslararası sermaye şirketlerinin ve onların işbirlikçisi yerel ve merkezi idarelerin ekonomik çıkarlarına feda edilmek isteniyor. Altını değil yaşamı istiyoruz. Tarih önünde sorumlu davranın. Bu süreci şeffaf bir şekilde yönetin. Projeye dair onaylarınızı geri çekin” diye konuştu.