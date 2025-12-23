Altında rekor üstüne rekor

ABD’de faiz indirimlerinin devam edeceğine dair beklentilerin artması ve güvenli liman talebinin güçlenmesiyle birlikte Ons altın 4.420 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altın bir kez daha güne rekor kırarak başladı.

Altının ons fiyatı bugün 4 bin 498 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, altına alternatif yatırım aracı olarak kabul edilen gümüşün ons fiyatı da 70 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Güne artışla başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla yüzde 1 yükselişle 6 bin 167 lira seviyesinde bulunuyor.

Analistler, altın fiyatlarında görülen yükseliş eğiliminde merkez bankalarının alımlarına devam etmesinin de etkili olabileceğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.