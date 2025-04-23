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Altında rekor yorgunluğu: Gram altın sert düştü

Altın fiyatlarında art arda görülen rekor seviyelerin ardından sert düşüş görülüyor. Ons altın yüzde 2 düşüşle 3 bin 315 dolara gerilerken gram altın da yüzde 2'e yakın düştü.

Ekonomi
  • 23.04.2025 09:49
  • Giriş: 23.04.2025 09:49
  • Güncelleme: 23.04.2025 09:55
Altında rekor yorgunluğu: Gram altın sert düştü
Fotoğraf: AA

Art arda rekor kıran altın fiyatları yeniden düşüşe geçti.

Altının ons fiyatı uluslarraası piyasalarda yüzde 2 düşüşle 3 bin 315 dolara geriledi. Ons altın son dönemde 3 bin 500 dolara kadar yükselmişti.

Türkiye piyasalarında da spor gram altın fiyatı yüzde 2'ye yakın gerileyerek 4 bin 80 liranın altını gördü. Gram altın dün (22 Nisan) 4 bin 290 lirayı aşmıştı.

Kaynak: CNBC-e

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