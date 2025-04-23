Altında rekor yorgunluğu: Gram altın sert düştü

Art arda rekor kıran altın fiyatları yeniden düşüşe geçti.

Altının ons fiyatı uluslarraası piyasalarda yüzde 2 düşüşle 3 bin 315 dolara geriledi. Ons altın son dönemde 3 bin 500 dolara kadar yükselmişti.

Türkiye piyasalarında da spor gram altın fiyatı yüzde 2'ye yakın gerileyerek 4 bin 80 liranın altını gördü. Gram altın dün (22 Nisan) 4 bin 290 lirayı aşmıştı.

Kaynak: CNBC-e