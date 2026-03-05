ALTINDA RİSKLİ HAREKETLER! 5 Mart 2026 Perşembe gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Küresel siyasi gerilimlerin etkisiyle yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın fiyatı, bilezik fiyatları ve ons altın tarafında dalgalı bir seyir öne çıkıyor. 5 Mart 2026 Perşembe günü itibarıyla altın fiyatlarında riskli hareketler görülürken piyasadaki son veriler yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü hava saldırısının komşu ülkelere sıçramasıyla doların güvenli liman olarak talep görmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Buna rağmen artan küresel belirsizlik altının güvenli liman özelliğini korumasına neden oluyor.

5 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Fiyat Değişim Saat Altın (TL/Gr) 7.296,59 – 7.297,50 %0,54 08:56 22 Ayar Bilezik 6.767,81 – 6.850,01 %0,47 08:56 Altın (ONS) 5.133,83 – 5.134,85 -0,01% 09:11 Altın ($/kg) 165.045,00 – 165.065,00 %0,47 08:56 Altın (Euro/kg) 191.891,00 – 191.914,00 %0,47 08:56 18 Ayar Altın TL/Gr 5.326,51 – 5.327,17 %0,54 08:56 14 Ayar Altın TL/Gr 4.073,89 – 5.371,88 %0,43 08:56

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN KÜRESEL GELİŞMELER

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların arkasında küresel jeopolitik gelişmeler bulunuyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgesel bir çatışmaya dönüşme ihtimali piyasaların yönünü etkiliyor.

Bu gelişmeler sonucunda dolar güvenli liman olarak talep görmeye başlarken, bu durum kısa vadede gram altın fiyatı ve ons altın üzerinde baskı oluşturabiliyor.

EKONOMİSTLERE GÖRE ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKORLAR MÜMKÜN

Ekonomistlere göre mevcut kriz, uzun vadede altın fiyatlarını destekleyen en temel unsur olarak öne çıkıyor. Artan küresel siyasi ve ekonomik belirsizlik ortamında altın, bu yılın başından itibaren yaklaşık yüzde 20 oranında yükselerek peş peşe rekor seviyeler kaydetti.

Analistler, gerilim düşene kadar güvenli liman talebinin güçlü kalabileceğini ve yatırımcıların altına yönelmeye devam edebileceğini ifade ediyor. Buna karşın altın alırken ve satarken temkinli davranmakta fayda var.

ALTIN YATIRIMCILARI NELERİ TAKİP ETMELİ?

Piyasalarda altın fiyatlarını belirleyen temel unsurlar arasında küresel siyasi gelişmeler, dolar talebi ve ekonomik belirsizlikler bulunuyor. Özellikle Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Yatırımcılar gram altın, bilezik fiyatları ve ons altın fiyatı gibi verileri yakından takip ederek piyasadaki yön hakkında fikir sahibi olmaya çalışıyor.

Bugün gram altın ne kadar?

5 Mart 2026 itibarıyla gram altın 7.296,59 TL ile 7.297,50 TL seviyelerinde işlem görüyor.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik fiyatı 6.767,81 TL ile 6.850,01 TL aralığında işlem görüyor.

Ons altın fiyatı ne kadar?

Ons altın 5.133,83 ile 5.134,85 seviyelerinde bulunuyor.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Küresel siyasi gerilimler, ekonomik belirsizlik ve güvenli liman talebi altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oluyor.

5 Mart 2026 itibarıyla altın piyasasında riskli hareketler dikkat çekiyor. Küresel gerilimler kısa vadede dalgalanma yaratsa da uzmanlara göre artan belirsizlik ortamı altın fiyatlarını uzun vadede desteklemeye devam edebilir. Bu nedenle yatırımcılar güncel gram altın ve bilezik fiyatlarını yakından izlemeyi sürdürüyor.