ALTINDA SERT DÜŞÜŞ! 16 Şubat 2026 Pazartesi gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında yeni haftaya düşüşle girildi. Küresel piyasalardan gelen veriler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altının yönünü yeniden aşağı çevirdi. ABD’de enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen hizmet enflasyonundaki yüksek seyrin devam etmesi altın fiyatlarında yeniden düşüşe yol açtı. Bu gelişmeyle birlikte altının ons fiyatı yeniden 5 bin doların altına indi.

Yatırımcılar özellikle gram altın fiyatı, 22 ayar bilezik fiyatı ve ons altın verilerini yakından takip ediyor. İşte 16 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla güncel altın piyasası verileri…

16 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Altın (TL/Gr) 7.014,29 7.015,31 -0,86% 22 Ayar Bilezik 6.606,55 6.667,54 2,35% Altın (ONS) 4.993,81 4.994,42 -0,76% Altın ($/kg) 159.595,00 159.618,00 -0,86% Altın (Euro/kg) 189.602,00 189.629,00 -0,86% 18 Ayar Altın (TL/Gr) 5.120,43 5.121,17 -0,86% 14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.976,26 5.238,89 1,44%

Tablodaki veriler, altın piyasasında genel yönün aşağı olduğunu gösterirken bazı bilezik ve düşük ayar altın türlerinde sınırlı yükselişler dikkat çekiyor.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

ABD’de açıklanan enflasyon verileri piyasalarda belirleyici olmaya devam ediyor. Beklentilerin altında gelen enflasyon verisine rağmen hizmet enflasyonunun yüksek kalması, altın fiyatlarının yeniden gerilemesine neden oldu.

Özellikle ons altındaki düşüş, gram altın fiyatı üzerinde doğrudan etkili oldu. Ons altının 5 bin dolar seviyesinin altına gerilemesi, küresel piyasalarda risk algısının yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

GRAM ALTIN VE BİLEZİK FİYATLARINDA SON DURUM

Yurt içinde yatırımcıların en çok takip ettiği ürünlerden biri olan gram altın fiyatı 7.015 TL seviyesinde işlem görüyor. 22 ayar bilezik fiyatı ise gün içinde yükseliş göstererek 6.667 TL seviyesine ulaştı.

Altın piyasasındaki bu dalgalanma, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerini daha yakından izlemelerine neden oluyor.

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın satış fiyatı 7.015,31 TL seviyesinde bulunuyor.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik satış fiyatı 6.667,54 TL olarak işlem görüyor.

Ons altın kaç dolar?

Altının ons fiyatı 4.994 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın neden düşüyor?

ABD enflasyon verilerinin piyasa beklentileri üzerindeki etkisi ve hizmet enflasyonunun yüksek seyretmesi altın fiyatlarında düşüşe neden oldu.

16 Şubat 2026 itibarıyla altın piyasasında düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Ons altının yeniden 5 bin doların altına inmesi, gram altın fiyatı başta olmak üzere birçok altın türünde gerilemeye yol açtı.

Yatırımcıların küresel ekonomik verileri ve piyasa gelişmelerini yakından takip etmeye devam ettiği görülüyor. Altın fiyatlarının yönü, önümüzdeki dönemde açıklanacak yeni ekonomik verilerle birlikte netleşebilir.