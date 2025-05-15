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Altında sert düşüş: Gram altın fiyatı kritik seviyenin altında

Altın fiyatları, ABD-Çin ilişkilerindeki yumuşama ve Rusya-Ukrayna müzakereleriyle birlikte sert düşüş yaşadı. Ons altın 3.150 dolara, gram altın ise 4 bin liranın altına geriledi.

Ekonomi
  • 15.05.2025 09:54
  • Giriş: 15.05.2025 09:54
  • Güncelleme: 15.05.2025 10:05
Altında sert düşüş: Gram altın fiyatı kritik seviyenin altında
Foto: Depophotos

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşaması ve Rusya-Ukrayna savaşındaki müzakere adımları güvenli liman olarak görülen altından kaçışları hızlandırdı. Geçen hafta 3.500 doları gören ons altın, sert satışlarla 3.150 dolara kadar düştü. Böylece altının ons fiyatı, zirveden yüzde 9 oranında düşüş göstermiş oldu.

GRAM ALTIN 4 BİN LİRANIN ALTINDA

Gram altın da düşüşten nasibini aldı. Kapalıçarşı'da 24 ayar 1 gram altın 3.922 liradan alıcı buluyor. Gram altın fiyatı 6 Mayıs 2025 salı günü 4.305 liraya kadar yükselmişti. Böylece altın, kritik seviye olan 4 bin liranın altına düşmüş oldu.

ALTIN NEDEN GÜNDEMDE?

ABD-Çin ilişkilerindeki olumlu havanın sürmesi, Rusya-Ukrayna savaşında müzakere adımlarının hızlanmasıyla birlikte altında kâr satışlarının sürebileceği düşüncesi piyasada ağırlık kazandı. Buna karşın, dünyadaki kırılgan ekonomik ve siyasi ortam, altının gündemdeki yerini korumasına yol açıyor.

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