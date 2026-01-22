Altında sert düşüş: Gram altın ne kadar oldu?

Altın, jeopolitik gerilimin azalması ve güvenli liman ihtiyacının zayıflaması nedeniyle bugün sert bir düşüş kaydetti.

Spot altın, önceki işlem gününde ulaştığı 4 bin 887,82 dolarlık tarihi zirvenin ardından hızlı bir geri çekilme yaşayarak ons başına 4 bin 793,63 dolara indi. ABD’de altın vadeli kontratları ise yüzde 1 oranında değer kaybederek 4 bin 790,10 dolar seviyesine geriledi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından gram altın fiyatlarında da sert bir gerileme yaşandı. Gram altın şu sıralar 6 bin 680 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altın fiyatları dün 6 bin 804 lira ile rekor kırmıştı.

PİYASALARDA 'TRUMP' ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifelerine ilişkin tehditlerinden vazgeçmesi ve Grönland’ı zor kullanarak ilhak etme fikrini gündemden çıkarması, piyasalarda risk algısının belirgin biçimde yumuşamasına yol açtı. Öte yandan doların değer kazanması da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.