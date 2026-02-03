Altında sert düşüş sonrası güçlü toparlanma

Altın fiyatları, haftanın ilk günündeki sert satışların ardından bugün kayıplarının bir bölümünü telafi ederek yükselişe geçti.

Spot altın, yüzde 3,5 artışla ons başına 4 bin 817 dolara yükseldi. Dün yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören altın, perşembe günü 5 bin 594,82 dolarla tüm zamanların zirvesine ulaşmıştı. Nisan vadeli ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 3 artarak 4 bin 791,10 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki yükselişe paralel olarak gram altında da yukarı yönlü bir hareket yaşandı. Gram altın, yüzde 3,6’lık artışla 6 bin 743 lira seviyesinde seyrediyor.

SATIŞ DALGASINDA FED ETKİSİ

Satış dalgasını tetikleyen Kevin Warsh’ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterilmesi ve CME Group’un teminat (margin) gerekliliklerini artırması sonrası, piyasada yüzde 2’yi aşan bir toparlanma görüldü.