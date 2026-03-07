ALTINDA SERT HAREKETLER! 7 Mart 2026 Cumartesi gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)

Yatırımcıların yakından takip ettiği 7 Mart 2026 altın fiyatları, hafta sonuna girilirken yeniden gündeme geldi. Piyasalar resmi olarak kapalı olsa da Kapalıçarşı altın fiyatları yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

Cumartesi günü Kapalıçarşı’da altın alış satış fiyatları arasında makasın yeniden açıldığı görülürken, özellikle gram altın fiyatı ve 22 ayar bilezik fiyatı en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Peki gram altın bugün kaç TL? İşte güncel rakamlar ve piyasadaki son gelişmeler.

7 MART 2026 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Fiyat Değişim Gram Altın (TL/GR) 7.301,96 TL %1,68 22 Ayar Bilezik 6.735,47 TL -0,38% Altın (ONS) 5.153,60 %1,50 Altın ($/kg) 164.869,00 %1,51 Altın (Euro/kg) 191.570,00 %1,51 18 Ayar Altın 5.330,43 TL %1,68 14 Ayar Altın 5.383,94 TL %1,38

KAPALIÇARŞI’DA MAKAS DİKKAT ÇEKİYOR

Hafta sonu resmi piyasalar kapalı olmasına rağmen Kapalıçarşı altın piyasası hareketliliğini sürdürüyor. Cumartesi günü özellikle gram altın ve bilezik fiyatlarında alış satış arasındaki makasın açık olduğu dikkat çekiyor.

Uzmanlar, hafta sonu işlemlerinde fiyat farklarının daha geniş olabileceğini ve yatırımcıların bu nedenle Kapalıçarşı altın fiyatlarını yakından takip etmesi gerektiğini belirtiyor.

İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD ekonomisine ilişkin açıklanan son veriler küresel piyasalarda önemli bir etki yarattı. Tarım dışı istihdamın geçen ay 92 bin kişi azaldığı açıklanırken, piyasalarda 58 bin kişilik artış bekleniyordu.

Aynı dönemde işsizlik oranının %4,4 seviyesine yükselmesi, ekonomide yavaşlama sinyallerini güçlendirdi.

Uzmanlar, ekonomik büyümede yavaşlama ve ücret artışlarının yüksek kalması durumunda stagflasyon riskinin gündeme gelebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

GÜÇLENEN DOLAR ALTIN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRDI

Orta Doğu’daki savaş ortamı küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırsa da ABD dolar endeksindeki güçlü yükseliş altının yukarı yönlü hareketini sınırladı.

Dolar endeksi son bir yılın en güçlü haftalık yükselişlerinden birini gerçekleştirirken, bu durum altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Bu gelişmeler nedeniyle ons altın fiyatı ve gram altın fiyatı küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor.

Gram altın bugün kaç TL?

7 Mart 2026 Cumartesi itibarıyla gram altın fiyatı yaklaşık 7.301,96 TL seviyesinde bulunuyor.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik fiyatı 6.735,47 TL seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın fiyatı kaç?

Ons altın fiyatı 5.153,60 seviyelerinde bulunuyor.

Kapalıçarşı’da altın fiyatları neden farklı?

Kapalıçarşı’da hafta sonu işlemlerinde alış satış makası daha geniş olabilir. Bu nedenle fiyatlar resmi piyasalara göre farklılık gösterebilir.

7 Mart 2026 Cumartesi günü altın fiyatları küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir görünüm sergiliyor. ABD istihdam verileri ve dolar endeksindeki yükseliş, altın piyasasında yön arayışını sürdürürken yatırımcılar özellikle gram altın fiyatı ve bilezik fiyatları üzerindeki hareketleri yakından takip ediyor.