ALTINDA SERT TEPKİ! 25 Mart 2026 Çarşamba Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında 25 Mart 2026 Çarşamba sabahı dikkat çeken bir hareket yaşanıyor. Bir süredir İran savaşı devam ederken Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonucu enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte altındaki kayıp sürüyordu. Ancak sabah saatlerinde gelen yeni açıklamalar, piyasada yönün yeniden yukarı çevrilmesine neden oldu.

ABD Başkanı Trump'ın İran ile ateşkesin olabileceğini ifade etmesi, altın fiyatlarında sert tepki alımlarını beraberinde getirdi. Trump ayrıca İran ile yapılan görüşmelerde İran'ın nükleer silah üretiminden vazgeçmesi konusunda büyük ölçüde anlaştıklarını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından CANLI altın fiyatları, altın fiyatları gram, altın fiyatları Euro ve kuyumcu altın fiyatları canlı aramaları yeniden hız kazandı.

Özellikle gram altın, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında görülen hareketlilik, yatırımcıların yanı sıra bilezik almak isteyenlerin de dikkatini çekti. Bu nedenle bilezik kaç lira, bilezik fiyatları ve bilezik gram fiyatı gibi konular da günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı.

25 MART 2026 ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

25 Mart 2026 altın fiyatları listesinde gram altın, 22 ayar bilezik, ons altın, dolar ve euro bazlı altın fiyatları ile 14 ve 18 ayar altın fiyatları öne çıkıyor. İşte sabah saatlerinde paylaşılan güncel rakamlar:

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 6.493,76 6.494,56 %1,85 09:30 22 Ayar Bilezik 6.242,44 6.373,26 %1,20 09:30 Altın (ONS) 4.544,67 4.545,29 %1,61 09:46 Altın ($/kg) 145.682,00 145.700,00 %1,81 09:30 Altın (Euro/kg) 169.488,00 169.509,00 %1,81 09:30 18 Ayar Altın TL/Gr 4.741,33 4.741,96 %1,87 09:34 14 Ayar Altın TL/Gr 3.742,18 5.044,44 %0,95 09:34

ALTINDA SERT TEPKİ NEDEN YAŞANDI?

Altın fiyatlarındaki bu sert hareketin arkasında jeopolitik gelişmeler yer alıyor. İran savaşı devam ederken Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonucu enerji fiyatlarının artması, altındaki kaybın sürmesine neden oluyordu. Fakat sabah saatlerinde gelen yeni açıklamalar piyasanın seyrini değiştirdi.

ABD Başkanı Trump'ın İran ile ateşkesin olabileceğini söylemesi ve İran’ın nükleer silah üretiminden vazgeçmesi konusunda büyük ölçüde anlaşıldığını açıklaması, altın fiyatlarında yukarı yönlü tepki oluşturdu. Böylece CANLI altın fiyatları başlığı altında sabah saatlerinde dikkat çekici yükselişler görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR? 24 AYAR ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları gram tarafında 25 Mart 2026 sabahında güçlü bir tablo öne çıkıyor. Verilere göre gram altın alış fiyatı 6.493,76 TL, satış fiyatı ise 6.494,56 TL seviyesinde bulunuyor. Değişim oranının %1,85 olması, günün en dikkat çeken yükselişlerinden birine işaret ediyor.

Bu nedenle altın fiyatları hesaplama ve altın fiyatları 24 ayar aramaları da hız kazanmış durumda. Gram altın fiyatının yukarı yönlü seyri, küçük ve orta ölçekli yatırım yapanların ilgisini doğrudan etkiliyor.

Gram Altın Fiyatları Hesaplama Tablosu

Aşağıdaki tablo, gram altının satış fiyatı olan 6.494,56 TL baz alınarak hazırlanmıştır.

Miktar Fiyat 1 Gram Altın 6.494,56 TL 10 Gram Altın 64.945,60 TL 50 Gram Altın 324.728,00 TL 100 Gram Altın 649.456,00 TL

22 AYAR BİLEZİK KAÇ LİRA? BİLEZİK FİYATLARI VE GRAM HESABI

22 ayar bilezik fiyatları da günün en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Verilere göre 22 ayar bilezik alış fiyatı 6.242,44 TL, satış fiyatı ise 6.373,26 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim oranı ise %1,20 olarak öne çıkıyor.

Bu tablo, özellikle bilezik kaç lira, bilezik fiyatları ve bilezik gram fiyatı şeklindeki aramaları artırıyor. Düğün, yatırım veya takı amaçlı alışveriş yapacak olanlar için gram hesabı oldukça önem taşıyor.

Bilezik Gram Fiyatı Hesaplama Tablosu

Aşağıdaki hesaplama tablosu, 22 ayar bilezik satış fiyatı olan 6.373,26 TL baz alınarak hazırlanmıştır.

Bilezik Gramı Fiyat 1 Gram Bilezik 6.373,26 TL 10 Gram Bilezik 63.732,60 TL 15 Gram Bilezik 95.598,90 TL 20 Gram Bilezik 127.465,20 TL 30 Gram Bilezik 191.197,80 TL 50 Gram Bilezik 318.663,00 TL

ONS ALTIN, DOLAR VE EURO BAZLI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın (ONS) fiyatı sabah saatlerinde 4.544,67 alış ve 4.545,29 satış seviyesinde yer alıyor. Değişim oranının %1,61 olması, küresel piyasalarda da altına yönelen ilginin arttığını gösteriyor.

Altın ($/kg) fiyatı 145.682,00 alış ve 145.700,00 satış seviyesinde bulunurken, değişim oranı %1,81 olarak görülüyor. Altın (Euro/kg) tarafında ise 169.488,00 alış, 169.509,00 satış ve yine %1,81 değişim dikkat çekiyor. Bu nedenle altın fiyatları Euro aramaları da gün içinde öne çıkıyor.

14 AYAR VE 18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 ayar altın TL/Gr verisine göre alış fiyatı 4.741,33 TL, satış fiyatı 4.741,96 TL seviyesinde bulunuyor. Değişim oranının %1,87 olması, bu grupta da yukarı yönlü hareketin güçlü olduğunu gösteriyor.

14 ayar altın TL/Gr tarafında ise alış fiyatı 3.742,18 TL, satış fiyatı 5.044,44 TL olarak görülüyor. Değişim oranı %0,95 seviyesinde yer alıyor. Böylece farklı ayar gruplarında da yukarı yönlü bir eğilim dikkat çekiyor.

ANALİSTLERİN TAKİP ETTİĞİ GÜNDEM BAŞLIKLARI

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sektörel enflasyon beklentileri verilerinin takip edileceğini belirtti. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de cari işlemler dengesi ve İngiltere'de enflasyon verileri izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.

Bu nedenle sadece jeopolitik gelişmeler değil, gün içinde açıklanacak ekonomik veriler de CANLI altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek unsurlar arasında görülüyor.

25 MART 2026 ALTIN FİYATLARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik ve farklı ayar gruplarında görülen yükseliş, hem yatırımcıların hem de takı alışverişi yapacakların dikkatini yeniden piyasaya çevirdi.