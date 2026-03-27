ALTINDA SERT TEPKİ! 27 Mart 2026 Cuma Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında 27 Mart 2026 Cuma sabahı dikkat çeken bir toparlanma yaşanıyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,9 altında 6 bin 240 liradan tamamlamıştı. Ancak yeni günde tablo tersine döndü ve sabah saatlerinde fiyatlarda yukarı yönlü sert tepki öne çıktı.

Verilen bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump, dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin çok iyi gittiğini belirtti. Bunun ardından dolar endeksinde görülen düşüş, altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Ayrıca analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise İngiltere’de perakende satışlar ve ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Bu görünüm, altın fiyatlarındaki hareketliliğin gün boyunca yakından izlenmesine neden oluyor.

27 MART 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

27 Mart 2026 altın fiyatları listesinde gram altın, 22 ayar bilezik, ons altın, dolar ve euro bazlı altın fiyatları ile 14 ve 18 ayar altın fiyatları öne çıkıyor. İşte sabah saatlerinde paylaşılan güncel rakamlar:

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 6.383,84 6.384,68 %2,21 09:40 22 Ayar Bilezik 6.049,44 6.162,38 %1,92 09:39 Altın (ONS) 4.463,04 4.463,68 %1,86 09:54 Altın ($/kg) 142.877,00 142.895,00 %1,93 09:40 Altın (Euro/kg) 165.092,00 165.113,00 %1,93 09:40 18 Ayar Altın TL/Gr 4.660,20 4.660,82 %2,21 09:40 14 Ayar Altın TL/Gr 3.624,77 4.882,65 %1,56 09:40

ALTINDA SERT TEPKİ NEDEN YAŞANDI?

Altında sert tepki başlığı, bugünkü fiyat hareketini en net şekilde özetliyor. Dün ons altındaki düşüşe paralel olarak sert gerileyen gram altın, yeni günde yeniden yukarı yönlü hareket etti. Bu değişimde ABD tarafından gelen açıklamaların etkili olduğu görülüyor.

Verilen bilgiye göre Donald Trump'ın İran'ın elektrik santrallerini hedef alma kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin çok iyi gittiğini söylemesi sonrası dolar endeksinde düşüş yaşandı. Dolar endeksindeki bu geri çekilme, altın fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi.

GRAM ALTIN NE KADAR? 24 AYAR ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları gram tarafında sabah saatlerinde dikkat çekici bir yükseliş öne çıkıyor. Verilere göre gram altın alış fiyatı 6.383,84 TL, satış fiyatı ise 6.384,68 TL seviyesinde bulunuyor. Değişim oranının %2,21 olması, günün en güçlü hareketlerinden birine işaret ediyor.

Bu nedenle altın fiyatları hesaplama ve altın fiyatları 24 ayar aramaları da hız kazanmış durumda. Gram altın fiyatındaki sert tepki, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların piyasayı yeniden yakından izlemesine yol açıyor.

Gram Altın Fiyatları Hesaplama Tablosu

Aşağıdaki tablo, gram altının satış fiyatı olan 6.384,68 TL baz alınarak hazırlanmıştır.

Miktar Fiyat 1 Gram Altın 6.384,68 TL 10 Gram Altın 63.846,80 TL 50 Gram Altın 319.234,00 TL 100 Gram Altın 638.468,00 TL

22 AYAR BİLEZİK KAÇ LİRA? BİLEZİK FİYATLARI VE GRAM HESABI

22 ayar bilezik fiyatları da günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Verilere göre 22 ayar bilezik alış fiyatı 6.049,44 TL, satış fiyatı ise 6.162,38 TL seviyesinde bulunuyor. Değişim oranının %1,92 olması, bilezik tarafında da güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor.

Bilezik Gram Fiyatı Hesaplama Tablosu

Aşağıdaki tablo, 22 ayar bilezik satış fiyatı olan 6.162,38 TL baz alınarak hazırlanmıştır.