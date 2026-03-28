ALTINDA SERT YÜKSELİŞ! 28 Mart 2026 Cumartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında 28 Mart 2026 Cumartesi günü dikkatler yeniden yukarı yönlü harekete çevrildi. Özellikle Ortadoğu’daki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların yakından takip ettiği fiyatlar, gece saatlerine doğru daha da önemli hale geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a 10 gün süreyle saldırmayacağını açıklamasıyla birlikte altın güç kazandı ve haftalık düşüşünün önemli bir kısmını telafi etti. Bu gelişme, CANLI altın fiyatları, Altın fiyatları gram ve Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı aramalarını yeniden zirveye taşıdı.

28 MART 2026 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ürün Alış Satış Değişim Saat Altın (TL/GR) 6.417,41 6.418,21 2,74% 23:59 22 Ayar Bilezik 6.027,78 6.130,25 1,38% 08:03 Altın (ONS) 4.493,42 4.493,98 2,56% 23:59 Altın ($/kg) 143.749,00 143.767,00 2,55% 23:59 Altın (Euro/kg) 165.721,00 165.742,00 2,55% 23:59 18 Ayar Altın TL/Gr 4.684,71 4.685,29 2,74% 23:59 14 Ayar Altın TL/Gr 3.614,72 4.852,82 0,94% 09:00

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Altın fiyatları Ortadoğu’daki gelişmelere odaklanmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a 10 gün süreyle saldırmayacağını açıklamasıyla birlikte altın fiyatlarında güçlenme görüldü. Böylece piyasada güvenli liman algısı yeniden öne çıkarken, altın haftalık düşüşünün önemli bir kısmını telafi etmiş oldu.

ALTIN FİYATLARI HESAPLAMA TABLOSU

Altın fiyatları hesaplama yapmak isteyenler için gram altın satış fiyatı olan 6.418,21 TL baz alınarak hazırlanan tablo aşağıdadır.

Miktar Tutar (TL) 1 gram altın 6.418,21 TL 10 gram altın 64.182,10 TL 50 gram altın 320.910,50 TL 100 gram altın 641.821,00 TL

BİLEZİK FİYATLARI VE BİLEZİK GRAM FİYATI

Bilezik kaç lira ve bilezik fiyatları soruları da bugün en çok aranan başlıklar arasında bulunuyor. 22 ayar bilezik satış fiyatı 6.130,25 TL seviyesinde yer alırken, bilezik gram fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalar özellikle kuyumcu piyasasını takip edenler için önem taşıyor.

Bilezik Miktarı Tutar (TL) 1 gram bilezik 6.130,25 TL 10 gram bilezik 61.302,50 TL 15 gram bilezik 91.953,75 TL 20 gram bilezik 122.605,00 TL 30 gram bilezik 183.907,50 TL 50 gram bilezik 306.512,50 TL

ALTIN VE BİLEZİKTE GÜNÜN ÖNE ÇIKAN VERİLERİ

Günün verilerine göre gram altın satış fiyatı 6.418,21 TL, 22 ayar bilezik satış fiyatı ise 6.130,25 TL olarak öne çıkıyor. Bunun yanında Altın (ONS) satış fiyatı 4.493,98 seviyesinde bulunurken, Altın ($/kg) 143.767,00 ve Altın (Euro/kg) 165.742,00 seviyesinde işlem görüyor.

Bu görünüm, hem küçük yatırımcı hem de kuyumcu piyasasını izleyenler için fiyat takibini daha kritik hale getiriyor. Özellikle Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı ve Altın Fiyatları 24 Ayar aramaları, yükselişin etkisiyle daha da yoğunlaştı.

