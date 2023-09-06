Altında sınırlı düşüş: Gram altın ne kadar oldu?

Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.659 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2.725 lira, Cumhuriyet altını 11.005 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.659 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1.658,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.659 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.725 lira, Cumhuriyet altını da 11.005 liradan satılıyor.

ONS ALTINDAKİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE

Düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.923,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yüksek seviyede uzun süre tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla yükselen ABD tahvil getirileri ve doların, altına olan talebin azalmasına neden olduğunu söyledi.

Dün en büyük petrol üreticilerinin arz kısıtlamalarıyla yükselişi ivme kazanan petrol fiyatlarının, enflasyona ilişkin endişeleri tekrardan alevlendirdiğini kaydeden analistler, bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek dönem para politikaları üzerinde baskı kurabileceğini kaydetti.

PİYASALAR ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINI BEKLİYOR

Analistler, bugün yurt içinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı OVP'nin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de dış ticaret açığı, hizmet ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra Fed'in Bej Kitabı raporunun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.910 doların destek, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.