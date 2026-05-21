  • 21.05.2026 09:02
  Giriş: 21.05.2026 09:02
  • Güncelleme: 21.05.2026 09:11
Kaynak: Haber Merkezi
Altında sınırlı geri çekilme
Fotoğraf: DepoPhotos
Altın fiyatları bugün güvenli liman talebindeki zayıflamayla birlikte yatay-negatif seyir izledi.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 değer kaybederek 4.534,69 dolara düştü.

Değerli metal, dün (çarşamba) seans içinde en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 1’in üzerinde toparlanma yaşamıştı.

ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına dair iyimser hava, enflasyon ve uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği değerlendirilen faizlere ilişkin endişelerin önüne geçti.

