ALTINDA SON DURUM | 6 Şubat 2026 Cuma gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken yatırımcıların en çok merak ettiği soru yine aynı: Gram altın ne kadar bugün? Özellikle gram altın satış fiyatı, 22 ayar bilezik fiyatları ve bilezik gram fiyatı gibi veriler en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla güncel altın verileri yatırım kararları açısından önemli sinyaller veriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? (6 ŞUBAT 2026)

Piyasadan alınan son verilere göre 1 gram altın ne kadar sorusunun yanıtı şu şekilde:

ALTIN (TL/GR): 6.818,83 TL

Altın (ONS): 4.894,86

Altın ($/kg): 155.565,00

Altın (Euro/kg): 183.730,00

18 Ayar Altın TL/Gr: 4.977,74 TL

14 Ayar Altın TL/Gr: 5.306,61 TL

Özellikle “gram altın grafik”, “yarım gram altın fiyatı” ve “24 ayar gram altın ne kadar” aramaları yatırımcıların piyasa yönünü anlamaya çalıştığını gösteriyor.

GRAM ALTIN HESAPLAMA TABLOSU

Miktar Tutar (TL) 1 Gram 6.818,83 5 Gram 34.094,15 10 Gram 68.188,30 20 Gram 136.376,60 50 Gram 340.941,50 100 Gram 681.883,00 250 Gram 1.704.707,50 500 Gram 3.409.415,00 1 Kilo Altın 6.818.830,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

Takı ve yatırım amaçlı altın alımlarında en çok tercih edilen ürünlerden biri olan 22 ayar bilezik fiyatları da yakından takip ediliyor. Bugün itibarıyla bilezik gram fiyatı şu seviyede:

22 Ayar Bilezik: 6.756,67 TL

Bilezik Gram Hesaplama Tablosu

Bilezik Gram Tutar (TL) 5 Gram 33.783,35 10 Gram 67.566,70 20 Gram 135.133,40 30 Gram 202.700,10 50 Gram 337.833,50 100 Gram 675.667,00 250 Gram 1.689.167,50 500 Gram 3.378.335,00 1 Kilo 6.756.670,00

Gram altın ne kadar bugün?

6 Şubat 2026 itibarıyla gram altın satış fiyatı 6.818,83 TL seviyesindedir.

22 ayar bilezik kaç lira?

22 ayar bilezik gram fiyatı 6.756,67 TL olarak işlem görmektedir.

1 kilo altın ne kadar?

1 kilo altının değeri yaklaşık 6.818.830 TL seviyesindedir.

Bilezik gram fiyatı ne kadar?

Bilezik gram fiyatı 6.756,67 TL seviyesinde hesaplanmaktadır.

Altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürürken, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcıların en yakından takip ettiği göstergeler olmaya devam ediyor. Özellikle gram altın grafik verileri ve günlük fiyat değişimleri, kısa ve uzun vadeli yatırım kararlarında belirleyici rol oynuyor. Güncel altın fiyatlarını düzenli takip etmek, doğru yatırım stratejisi oluşturmanın en önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.