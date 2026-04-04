ALTINDA TANSİYON DÜŞTÜ! 4 Nisan 2026 Cumartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında son günlerde dikkat çeken sert hareketlerin ardından, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü itibarıyla tansiyonun bir miktar düştüğü görülüyor. ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası güvenli liman arayışının etkisiyle öne çıkan altın tarafında, son tabloda altından kaçışın yavaşladığı dikkat çekiyor. Altının ons fiyatının haftayı 4.500 doların üstünde fiyatlaması, gram altın tarafında da düşüşlerin durmasını beraberinde getirdi.

4 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Günün güncel verilerine göre altın fiyatları şu şekilde şekillendi:

Altın Türü Fiyat Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 6.704,43 TL %0,27 23:59 22 Ayar Bilezik 6.255,40 TL %0,26 07:26 Altın (ONS) 4.677,56 %0,00 06:38 Altın ($/kg) 149.635,00 %0,00 03:30 Altın (Euro/kg) 132.109,00 %0,81 17:02 18 Ayar Altın TL/Gr 4.894,23 TL %0,27 23:59 14 Ayar Altın TL/Gr 4.943,73 TL %0,27 08:40

ALTINDA DÜŞÜŞ NEDEN DURDU?

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası altın piyasasında oluşan sert fiyatlamaların ardından, son görünümde altından kaçışın yavaşladığı görülüyor. Altının ons fiyatının haftayı 4.500 doların üstünde tamamlaması, gram altın tarafındaki aşağı yönlü baskının zayıflamasına neden oldu.

Bu görünüm, hem kısa vadeli yatırımcılar hem de fiziki altın almayı düşünenler açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Özellikle gram altın, 24 ayar altın ve bilezik fiyatları tarafında yatırımcılar daha temkinli bir çizgi izliyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Piyasadaki son tabloya göre uzmanlar altın yatırımı konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Jeopolitik risklerin sürdüğüne dikkat çeken değerlendirmeler, altın fiyatlarında sakinleşme görülse de belirsizliğin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

ALTIN FİYATLARI HESAPLAMA: GRAM ALTIN TABLOSU

Gram altın fiyatı 6.704,43 TL seviyesinde bulunurken, farklı gramajlara göre altın fiyatları hesaplama tablosu şu şekilde oluşuyor:

Gram Altın Miktarı Tutar 1 Gram Altın 6.704,43 TL 10 Gram Altın 67.044,30 TL 50 Gram Altın 335.221,50 TL 100 Gram Altın 670.443,00 TL

BİLEZİK KAÇ LİRA? 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

Bilezik almayı düşünenlerin en çok araştırdığı başlıklardan biri de “Bilezik kaç lira” sorusu oluyor. Güncel veride 22 ayar bilezik fiyatı 6.255,40 TL seviyesinde bulunuyor. Bu da bilezik gram fiyatı üzerinden yapılacak hesaplamalarda önemli bir referans oluşturuyor.

Bilezik fiyatları özellikle düğün sezonu, yatırım amaçlı alımlar ve kuyumcu piyasasındaki hareketlilik nedeniyle yakından izleniyor. Bu nedenle “bilezik fiyatları” ve “bilezik gram fiyatı” aramaları bugün de öne çıkıyor.

22 Ayar Bilezik Gram Fiyatı Hesaplama Tablosu

Bilezik Gramı Tutar 1 Gram Bilezik 6.255,40 TL 10 Gram Bilezik 62.554,00 TL 15 Gram Bilezik 93.831,00 TL 20 Gram Bilezik 125.108,00 TL 30 Gram Bilezik 187.662,00 TL 50 Gram Bilezik 312.770,00 TL

ALTIN FİYATLARI EURO VE ONS CEPHESİNDE SON DURUM

Altın piyasasında yalnızca gram altın değil, ons ve kilogram bazlı fiyatlamalar da yakından takip ediliyor. Bugünkü tabloda Altın (ONS) 4.677,56 seviyesinde yer alırken, Altın (Euro/kg) 132.109,00 seviyesine çıktı. Altın ($/kg) ise 149.635,00 seviyesinde görünüyor.

Bu tablo, “Altın Fiyatları Euro” başlığını takip eden yatırımcılar açısından da önemli sinyaller veriyor. Özellikle küresel fiyatlama ile iç piyasa gram altın fiyatı arasındaki ilişki, önümüzdeki süreçte de belirleyici olmaya devam edecek.

Altın fiyatlarında düşüş bitti mi?

Son tabloda gram altında düşüşlerin durduğu görülüyor. Ancak uzmanlar, jeopolitik risklerin sürdüğünü belirterek altın yatırımı için temkinli olunması gerektiğini ifade ediyor.