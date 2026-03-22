Altında tarihi düşüş

ABD’nin Ortadoğu’ya ilave asker sevk edeceğine yönelik haber akışı, enerji fiyatlarının yükselebileceği ve enflasyonist baskıların artabileceği beklentisini güçlendirirken, bu durum faizlerin yüksek kalacağı öngörüsünü destekledi.

Ons altın fiyatı, haftalık bazda yüzde 10,4 kayıpla 4 bin 500 doların altına kadar geriledi.

Bu, son 43 yılın en büyük haftalık gerilemesi oldu.

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'ye göre hesaplanan gram atın fiyatı, ons altındaki düşüşün etkisiyle haftalık bazda yüzde 10,2 geriledi. Altının gram fiyatı 6 bin 406 liraya kadar indi.

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede artan gerilim, küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturuyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı uzun süreli bloke etme ihtimali ise enerji fiyatlarının yüksek seyretmesine ve enflasyonun artmasına yol açabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

Piyasalarda artan enflasyon beklentileri, merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği öngörüsünü güçlendiriyor.