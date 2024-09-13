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Altında tarihi rekor!

ABD Merkez Bankası Fed'in olası faiz indirimini fiyatlayan ons ve gram altın yükselişini sürdürüyor. Ons altın rekor kırarken gram altın da 2 bin 804 lira seviyesine kadar yükseldi.

Ekonomi
  • 13.09.2024 09:03
  • Giriş: 13.09.2024 09:03
  • Güncelleme: 13.09.2024 09:11
Kaynak: Haber Merkezi
Altında tarihi rekor!
Fotoğraf: Depophotos

ABD'de enflasyon verilerinin açıklanması ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı sonrası altında rekor serisi sürüyor.

Ons altın 2 bin 570 dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken, gram altın da 2 bin 804 liraya kadar yükseldi. Gram altında rekor 28 Ağustos'ta 2 bin 816 lirayla kırılmıştı.

ABD ekonomisine ilişkin verilerin olumlu mesajlar vermesi, Avrupa Merkez Bankası'nın ikinci faiz indirimini yapması Fed'in hareket kabiliyetinde etkili olması ihtimalini artırdı.

Fed'in 20 baz puana kadar faiz indirimi yapacağı beklentisi piyasa uzmanları tarafından belirtilirken Fed yöneticileri arasında bazıları faiz indirimini konuşmanın zamanının geldiğini belirtmişti.

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