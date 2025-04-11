Altında tarihi rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 928 liradan işlem görüyor.

Dün (10 Nisan), altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,9 artışla 3 bin 872 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 1,5 artışla 3 bin 928 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 630 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 10 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA TARİHİ REKOR

Altının ons fiyatı, bugün 3 bin 220 doları görerek rekor kırmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,1 artışla 3 bin 210 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarında sık sık değişikliğe gitmesi, yatırımcıların karar alma sürecini zorlaştırırken, ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanacağına dair endişeler, risk algısını artırarak güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.

ABD yönetiminin tarifelere ilişkin adımları ve bunların ekonomi üzerindeki olası etkileri, piyasalarda en büyük belirsizlik kaynağı olmayı sürdürüyor.

ÇİN VE ABD ARASINDA GERİLİM ARTIYOR

Trump'ın, ABD'nin bazı ticaret ortaklarına yönelik tarifeleri 90 gün süreyle askıya almasına rağmen, Çin ile "tarife düellosu"nu sürdürmesi, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki restleşmenin nereye varacağına dair soru işaretlerini derinleştiriyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar 230 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 190 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.