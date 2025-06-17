Altında tırmanış sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 286 liradan işlem görüyor.

Dün (16 Haziran) ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 azalışla 4 bin 283 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 4 bin 286 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 90 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 260 liradan satılıyor.

ONS ALTIN 3 BİN 387 DOLAR SEVİYESİNDE

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,1 primle 3 bin 387 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-İran çatışmasına yönelik açıklamaları varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, Ortadoğu'daki gerilimin uzun süre devam edebileceğine dair endişeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı FOMC toplantısı kararları da yatırımcıların odağında yer alırken, Fed'in politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bugün Almanya ve Euro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 430 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 360 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.