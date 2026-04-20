ALTINDA TÜM KAZANÇLAR ERİDİ! 20 Nisan 2026 Pazartesi Gram Altın Fiyatları (GÜNCEL)

20 Nisan 2026 Pazartesi günü altın piyasasında dikkat çeken bir geri çekilme yaşandı. Günün ilk saatlerinde yatırımcıların en çok takip ettiği kalemlerden gram altın, ons altın, bilezik fiyatları ve ayar bazlı altın türlerinde aşağı yönlü hareket öne çıktı. ABD ile İran arasında barış görüşmelerinin tıkanması ve Hürmüz Boğazının yeniden kapatılmasıyla altındaki tüm kazançlar eridi.

Özellikle “gram altın ne kadar oldu?”, “20 Nisan 2026 altın fiyatları”, “ons altın kaç dolar?”, “22 ayar bilezik bugün ne kadar?” ve “altın fiyatları neden düştü?” soruları günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı. İşte 20 Nisan 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasadaki son görünüm.

20 NİSAN 2026 PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün açıklanan verilere göre altın fiyatlarında genel görünüm negatif seyrediyor.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 6.915,98 6.916,84 -0,71% 08:36 22 Ayar Bilezik 6.275,76 6.308,54 -0,29% 08:36 Altın (ONS) 4.784,57 4.785,21 -0,93% 08:52 Altın ($/kg) 153.372,00 153.391,00 -0,73% 08:36 Altın (Euro/kg) 180.452,00 180.474,00 -0,73% 08:36 18 Ayar Altın TL/Gr 5.048,67 5.049,29 -0,71% 08:36 14 Ayar Altın TL/Gr 3.767,23 4.999,52 0,10% 08:37

GRAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

20 Nisan 2026 Pazartesi gram altın fiyatları yatırımcıların en yakından izlediği veriler arasında yer aldı. Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6.915,98 TL, satış fiyatı ise 6.916,84 TL seviyesinde bulunuyor. Gün içindeki değişim oranı ise yüzde eksi 0,71 olarak kaydedildi.

ONS ALTIN NEDEN DÜŞTÜ? 20 NİSAN 2026 ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda altının ana göstergelerinden biri olan ons altın da bugün aşağı yönlü seyretti. Verilere göre ons altın alış fiyatı 4.784,57 dolar, satış fiyatı ise 4.785,21 dolar oldu. Günlük değişim oranı yüzde eksi 0,93 seviyesinde gerçekleşti.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI BUGÜN KAÇ TL?

Takı piyasasını ve düğün sezonunu yakından ilgilendiren 22 ayar bilezik fiyatlarında da sınırlı bir düşüş görüldü. 22 ayar bilezik alış fiyatı 6.275,76 TL, satış fiyatı ise 6.308,54 TL olarak açıklandı. Değişim oranı yüzde eksi 0,29 oldu.

18 AYAR VE 14 AYAR ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın piyasasında ayar bazlı fiyatlamalar da yatırımcılar ve kuyumculuk sektörünü yakından ilgilendiriyor. 18 ayar altın TL/gram fiyatı alışta 5.048,67 TL, satışta 5.049,29 TL seviyesinde yer aldı. Bu kalemde günlük değişim yüzde eksi 0,71 olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Bugünkü fiyatlamada öne çıkan temel başlık, ABD ile İran arasında barış görüşmelerinin tıkanması ve Hürmüz Boğazının yeniden kapatılması oldu. Piyasadaki bu gelişmelerin etkisiyle altındaki tüm kazançlar eridi.

Altında en sert düşüş hangi kalemde görüldü?

Bugün açıklanan veriler içinde en yüksek düşüş oranı yüzde eksi 0,93 ile ons altında görüldü.